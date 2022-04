El abogado de Esther López no duda de la "responsabilidad directa" de Óscar en el homicidio

“La versión es la misma. No ha cambiado en nada. Sus contestaciones ante la jueza son las mismas, todo el rato: “No lo sé, no me acuerdo”. Cuando se le pregunta por la localización de los dos móviles juntos esa noche asegura que “no puede ser y que estaba en casa””, apunta Guillermo Ruiz Blay, abogado de la familia de Esther López, que ejerce la acusación particular en el caso de la desaparición y de la muerte de la mujer de Traspinedo, cuyo cadáver fue hallado el pasado 5 de febrero en una cuneta de la N-122, tras días de búsqueda.

Esa fue parte de la declaración de Óscar, el principal sospechoso en el caso de Esther López, en el día de ayer ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que investiga las causas de su fallecimiento.

Óscar “se ratifica en su versión ante la Guardia Civil, no cambia en nada”, sigue apuntando que dejó con vida a Esther a las 2.45 en un paraje cercano al Restaurante La Maña, en Traspinedo y cuando se le pregunta por lo que dice la tecnología asegura eso, “que no lo sabe y que no se lo explica”, asegura el letrado.

Desde el punto de vista procesal, la declaración de ayer de Óscar, “no supone ningún cambio” aunque es una situación provisional”. “Hay que entender que hay aspectos secretos que solo conoce la jueza y que, por alguna razón, ha decidido no levantar el secreto de sumario en ellas”. “No se modifica en nada la posición de este hombre como investigado y como la última persona que vio con vida a Esther. Tiene mucho, mucho que explicar porque hay muchos indicios sobre él”, añade Guillermo Ruiz Blay.

Pese a que ayer la jueza no vio conveniente la prisión, ni la prisión eludible con una fianza de 60.000 euros, ni tampoco que Óscar pasara tres días detenido para evitar la destrucción de pruebas, el abogado de la familia de Esther López es “optimista”.

“Soy optimista. El caso no podemos decir que está resuelto y tenemos un autor, pero prácticamente. No hay duda de que tenemos a una persona con responsabilidad directa en los hechos. En la desaparición de Esther, seguro. Y en el posterior homicidio con casi toda seguridad”, cuenta el abogado en declaraciones a este periódico.

Añade además que el informe confirmado por cuatro médicos es “exhaustivo” y “determina el fallecimiento por hipotermia” y además, matiza, apunta que el golpe en el atropello “no fue mortal”. “Tenemos muchas cosas, sus desplazamientos… mucho. Hay que esperar, pero tenemos mucho”.

En cuanto a la posición, en la declaración de este lunes de Óscar, del fiscal, Guillermo Ruiz Blay la califica de “sorprendente” y apunta que “podría ponerse en riesgo la investigación”. “Realmente, este hombre tiene que explicar todavía muchas cosas. Qué ha hecho con el coche, qué pasa con el ADN qué sale en el maletero que no es de Esther… Entiendo que se pueden ver perjudicadas las líneas de investigación si no se le limitan las salidas”, añade.

“Con dificultad conseguirá librarse de esta”, añade el abogado que apunta que “se irá a juicio” en un procedimiento que está abierto contra Óscar a la espera de que la Guardia Civil aporte las pruebas que faltan.

