Luis Alonso, el Día de Castilla y León y Vox: “Villalar está abierto a todos”

Hablar de Villalar de los Comuneros es sinónimo de fiesta. Aquí es donde los castellanos y leoneses celebran su fecha, el Día de la Comunidad, el 23 de abril. La localidad se prepara ya para comenzar con las actividades programadas para este viernes y que tendrán su punto fuerte el sábado.

Luis Alonso Laguna, alcalde del municipio vallisoletano, atiende a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León atareado, pero con la ilusión de retomar algo propio, en el ADN ya del pueblo. Al primer edil de la localidad vallisoletana “le sorprende” la no presencia del presidente, Carlos Pollán, como anunció este jueves, pero abre las puertas del pueblo a todos de cara a recuperar el mejor ambiente en el lugar.

P.- ¿Cómo estáis preparando todo para que Villalar vuelva a ser una fiesta estos días?

R.- El Ayuntamiento, en lo que puede. Tampoco es mucha su aportación. Nos encargamos de los previos. Todo lo demás está organizado prácticamente por la Fundación Villalar.

P.- ¿Están mirando un poco al cielo? Porque la previsión no es buena y dan lluvia…

R.- Eso dicen. Es una de las claves de Villalar: que haga buen tiempo, buen día y que la gente disfrute.

P.- ¿Cómo han sido estos dos años sin una fiesta de Villalar normal por culpa del coronavirus?

R.- El año pasado tuvimos una celebración distinta y la gente respondió. Pasaron por aquí más de 2.000 personas, pero no tiene nada que ver con lo que se espera este año. La lástima sería que lo empañara todo el tiempo como hemos hablado antes. Si éste acompaña, seguro que hoy tenemos gran afluencia de público y el sábado más todavía. Estará lleno porque han pasado dos años. Villalar es un lugar de encuentro en el que la gente se junta. Es una fecha de referencia para que esta gente vuelva a reunirse, también compañeros de partidos políticos. Es una fiesta para cambiar impresiones y compartir.

P.- Hay ganas, por tanto, de volver a la celebración normal…

R.- Claro. Por lo que leo en redes sociales y demás, todos tienen ganas de volver a Villalar tras la pandemia.

P.- ¿Qué significado tiene esta celebración para el pueblo?

R.- El pueblo ha aceptado la fiesta desde el primer año. Villalar demostró toda su hospitalidad. Recuerdo 1978, cuando pusimos todo el municipio a disposición de las más de 100.000 personas que estuvieron aquí. A partir de ese momento se ha admitido como algo propio. Ahora está marcado en el calendario como una fiesta local.

P.- ¿Qué destacaría del programa?

R.- La programación que ha hecho la Fundación Castilla y León creo que es bastante contundente. A mí me hubiese gustado que alguno de los iconos del folclore hubiese estado en la campa de Villalar. Una presencia que no vamos a tener por problemas personales es la de Luis López Álvarez, que con sus más de 80 años no puede desplazarse porque está fuera y es un icono de Villalar. Gente del folclore que es potente y que esta edición no va a poder estar. Sí que va a estar Vanesa Muelas. Se nota que este año es el año de la vuelta.

En cuanto a los políticos también destacaría la presencia de Demetrio Madrid, de Ramiro Ruiz Medrano, que nunca faltan.

P.- Este año sí que va a poder salir con la bandera, tras la polémica del año 2020 en la que salió con ella a pesar del confinamiento…

R.- Cada vez me alegro más de haberlo hecho. Salí del Ayuntamiento con la bandera.

Me dijeron que no incumplía ninguna norma porque mi ámbito de trabajo es todo el término municipal y además estaba haciendo lo que se hacía otros años. Mi labor era atender a la prensa y ésta me propuso ese lugar y así lo hice. No me arrepiento en absoluto porque es el único documento que ha quedado del vacío de ese año.

P.- En cuanto al panorama político, ¿Cómo ve el presidente de las Cortes no vaya a asistir a Villalar como ha confirmado este jueves?

R.- La no presencia del presidente de las Cortes me sorprende. Creo que es la persona que representa a toda la ciudadanía de Castilla y León. Forma parte de lo que puede ser el santuario de la palabra y aquí celebramos una fiesta, la de nuestra autonomía. Perfectamente podría haber venido. Es una opción personal. No ha sido hoy, ya tendré la oportunidad de saludarle para hablar de esto y otras cosas.

P.- Además, Vox ha anunciado este jueves que no tiene previsto ningún acto de sus consejeros y procuradores para el Día de la Comunidad, pero, ¿Cómo les recibiría si alguno decide asistir finalmente?

R.- Yo tengo mucho respeto a las urnas y las urnas han hablado y han dicho que esas personas representan a ciudadanos de Castilla y León. Villalar está abierto a todos. Hay que dejar pasar un tiempo para juzgar el nuevo Gobierno.

P.- Objetivo y deseo.

R.- Que haga bueno y que sea una fiesta de convivencia y de encuentro como era habitual.

