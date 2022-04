Un vallisoletano lanza un crowdfunding para salvar a refugiados ucranianos

Un vallisoletano, de la localidad de Villaverde de Medina, ha lanzado un crowdfunding para poner en marcha autobuses y vehículos particulares para rescatar a refugiados ucranianos que se encuentran en la ciudad polaca de Przemysl, que hace frontera con Ucrania.

“Mi nombre es Gerardo Alonso, un simple mortal más de este planeta que no soporta las injusticias contra la humanidad y vivo en Valladolid. Hace unos días, el 17 de marzo, me puse en camino con mi compi de volante Vitaly, hacia Polonia, frontera con Ucrania, concretamente a Przemysl. He cargado con material de primera necesidad mi furgoneta y nos pusimos en camino a ofrecer ayuda humanitaria. Una vez allí descargado y ofreciéndonos como conductores y voluntarios, estuvimos buscando personas que necesitaran una vivienda para poder vivir y ofrecerles un destino donde estar a salvo”, asegura el vallisoletano en la explicación de la iniciativa en el portal GoFundme.

De momento lleva recaudados más de 500 euros pero aspira conseguir 30.000. Cuenta, como explica, con la ayuda del Ayuntamiento Villaverde de Medina. Personas del pueblo cedieron unas viviendas, también junto con otras empresas @gogroupstaffandevents y @algodondeazucarevents que corrieron con los gastos del viaje, alojamiento y comida tanto en la ida como en el regreso a España. “En esta primera salida logramos poner a salvo a 6 personas, entre ellas 2 niñas, una de año y medio y otra de ocho años junto a sus madres”, asegura.

La finalidad del crowdfunding es poner en marcha autocares y furgonetas para poder "salvar más personas de su sufrimiento" en Ucrania y "quedarnos de brazos cruzados" asegura Gerardo Alonso.

En los pueblos de Valladolid existen casas de acogida y de particulares que pueden acoger a los refugiados ucranianos, señala Alonso. Además, está intentando que la Diputación pueda dar alojamiento y manutención mientras "sea necesario" los refugiados de la guerra, finaliza el autor de la solidaria iniciativa.

