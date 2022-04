Más de 200.000 euros para la instalación de placas solares en los depósitos de agua municipales

La Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios presidida por Myriam Martín, informa favorablemente de la convocatoria para la instalación de placas solares en los depósitos de agua de titularidad municipal de los municipios de menos de 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores correspondiente a la zona Sur. El presupuesto total asciende a 205.972 euros.

La nueva convocatoria de subvención parte de una de las propuestas más votadas en los Presupuestos Participativos de 2020-2021 entre los vecinos de la Zona Sur.

El importe máximo de subvención por solicitud no podrá superar, con carácter general, el 80% del total presupuestado ni la cantidad de 3.320 euros. Por todo ello, los Municipios beneficiarios de estas ayudas deberán aportar, como financiación propia (u obtenida por otras vías), un mínimo del 20% del coste total de los mismos. No obstante, si efectuada la asignación de subvenciones no se agotase el crédito total disponible, el sobrante se repartirá proporcionalmente entre todos los beneficiarios, sin que pueda exceder la subvención del 100% del total presupuestado.

Sigue los temas que te interesan