Tudanca condena el ataque a un colegio de Valladolid: "Sin ira y sin miedo, les haremos frente"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, condenó hoy el ataque que sufrió el colegio público Teresa Íñigo de Toro de Valladolid, que fue vandalizado son símbolos nazis e insultos hacia las mujeres. "Sin ira y sin miedo, les haremos frente", dijo.

En su perfil de Twitter, Luis Tudanca compartió un mensaje en el que censuró lo ocurrido en este colegio de Valladolid. "No puede ser. No se puede permitir. No vamos a dejar que conviertan nuestra sociedad en algo así. Sin ira y sin miedo, les haremos frente", indicó al respecto.

Unos vándalos realizaron en las últimas horas pintadas en las instalaciones del centro, en las que se pueden observar esvásticas y penes, entre otras. Lo hicieron sobre el zócalo exterior y en paredes y ventanas del interior del patio. También atacaron la pancarta de apoyo a la escuela pública, a la cual ya le faltaba la palabra 'todas' tras ser arrancada hace unas semanas.

