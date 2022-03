El Caja Rural CPLV cierra la fase regular en Canterac

El Caja Rural CPLV cerrará este sábado en Canterac la fase regular de la Liga Elite. Lo hará recibiendo, a partir de las 19.00 horas, al HC Castellón. Ya sin nada en juego, porque acabará segundo pase lo que pase en este encuentro, con el Molina primero, con cuatro puntos más, y con Rubí, Espanya y Tres Cantos luchando por las otros dos plazas para el playoff por el título. Uno de los tres será el rival de los vallisoletanos en las semifinales. Además, en Canterac acabarán las segundas divisiones del hockey línea español, con especial protagonismo para la Liga Oro Femenina, ya que el filial, el CPLV Panteras, tiene la oportunidad de levantar un nuevo título para el club.

Olmo Ercilla recupera a Pablo Sierra, baja las últimas semanas, para el encuentro ante el HC Castellón; aunque no podrá contar con Adel Saber. Además, tendrá la duda hasta última hora de uno de sus dos porteros, Raúl Aymerich (en el caso de que no pueda entrar en la convocatoria, el elegido para sustituirle será Juan Tribiño). El resto, los habituales más los jóvenes, Miguel Rubia, Rubén Sinovas y Nico Díez. El Caja Rural CPLV es segundo y así acabará la fase regular. Pero el gen ganador de los pucelanos hace que quieran despedir este tramo de la temporada con una victoria para sus aficionados, ante los que no juegan desde hace cinco semanas, cuando ganaron al Espanya. Los mallorquines, precisamente, podrían ser su rival en las semifinales ligueras, aunque parte con cierta ventaja el Tres Cantos, que visita al Metropolitano. Al acecho estará el Rubí catalán.

El rival de este sábado será el HC Castellón, octavo clasificado y ante el que el CPLV sufrió para ganar en la primera vuelta (2-3). Con el portero eslovaco Radek Kocak, destacan los hermanos García Edo, Isaac y Nico; más el norteamericano Eric Wakefield.

En Canterac, además, este fin de semana se pondrá el punto y final a las dos Ligas Oro, las segundas divisiones del hockey nacional. El filial masculino, el Lexus CPLV, recibe al Castellón B (sábado, 20.30 horas) en la búsqueda de la quinta plaza. Mientras que el femenino, el CPLV Panteras, tiene en su mano levantar un nuevo título en la sede en Valladolid que decidirá la competición. Afronta las tres últimas jornadas, a jugarse entre sábado y domingo, como líder, con seis puntos de ventaja sobre el segundo. Se medirá al CHL Aranda de Duero (sábado, 9.00 horas), al Tres Cantos B (sábado, 15.00 horas) y al Angels Sagunto (domingo, 12.00 horas).

