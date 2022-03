CCOO y UGT instan a las empresas a un control de los precios y apuestan por un pacto de rentas

CCOO y UGT instan a las empresas a un control de precios y apuestan por un pacto de rentas que permita que la carga de la crisis económica esté repartida "entre todos por igual" y que "no la paguen solo los trabajadores y las trabajadoras". Ambos sindicatos se han concentrado en el mediodía de este miércoles frente a la sede de la empresa energética Naturgy, en la Plaza de San Juan de Valladolid, para protestar contra lo que consideran "una subida disparatada de los precios" y para "proteger el empleo". Además, han instado a la participación en la manifestación convocada a las 20:00 de este miércoles en la Plaza Colón de la ciudad.

El portavoz de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha asegurado en declaraciones a los medios durante la concentración de la urgencia de tomar decisiones en este sentido. "Lamentablemente cada vez existe mayor pobreza energética en Castilla y León y como siempre lo estamos pagando los de abajo. No podemos esperar más para tomar medidas", ha dicho, y ha insistido en que "el Gobierno está llegando mal y tarde" a poner límites a la inflación.

Temprano ha asegurado que "la subida de los precios está afectando muy negativamente a los menos favorecidos" y ha considerado que el aumento de la inflación no se ha correspondido con una elevación por igual de los salarios. "Tenemos un IPC descontrolado, por encima del 7%, mientras que la subida de los salarios en Castilla y León en 2021 no ha llegado al 2%", ha afirmado. Para el portavoz de UGT es una cuestión primordial que "los empresarios respeten los convenios que tienen cláusula de revisión" algo que, a su juicio, muchas veces no se cumple. "Las trabajadoras y trabajadores están sufriendo en sus propias carnes la subida disparatada de los precios".

Un pacto de rentas que combine un crecimiento moderado de los salarios con un control de los precios

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Comisiones Obreras en la Comunidad, Vicente Andrés, que ha puesto como ejemplo de buena gestión de una crisis la pandemia de la covid-19. "La crisis del coronavirus nos situó en un nuevo paradigma de como resolver las crisis y se protegió a los trabajadores, se protegió a las empresas, se dieron los ERTEs, no como en el año 2012 que la crisis la pagamos los trabajadores. Estamos ahora a las puertas de una tercera crisis y lo que se trata es de que la carga de la crisis se reparta entre todos, no solo entre los trabajadores", ha asegurado.

Andrés ha defendido el pacto de rentas que está negociando el Ejecutivo de Pedro Sánchez con los agentes sociales y se ha mostrado dispuesto a aceptar "un crecimiento moderado de los salarios en torno al 3%" pero combinado con un control de la subida de los precios que impida una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. "No se pueden desbocar los precios de los productos por su escasez, las empresas no pueden repartir beneficios en estos momentos de necesidad. Tiene que haber un pacto de rentas, una moderación salarial y las comunidades y los ayuntamientos deben arrimar el hombro por una solución para todos", ha señalado.

El portavoz de CCOO se ha mostrado contrario a una bajada de impuestos como fórmula para resolver la crisis. "Si en una familia te bajan el sueldo tienes menos capacidad, si en una casa entran menos ingresos tienes menos margen para hacer cosas, pues igual en el Estado. Si en el Estado tienes menos ingresos ¿Cómo se va a ayudar a los trabajadores?, ¿Cómo se va a ayudar a las empresas?", se ha preguntado.

Necesidad de una cláusula de revisión salarial y crítica a la huelga de los transportistas

Andrés ha incidido en la necesidad de "una cláusula de revisión salarial" como única forma de que los trabajadores puedan "recuperar" el poder adquisitivo. Además, se ha mostrado contrario a la convocatoria de una huelga general ante la situación y ha dicho que "los trabajadores y las trabajadoras no estamos en esa perspectiva". "Hemos llegado a un acuerdo de reforma laboral para que la gente tenga contratos indefinidos, hemos llegado a un acuerdo del SMI de 1.000 euros, hay un acuerdo de pensiones y los trabajadores y las trabajadoras vamos mejorando nuestras condiciones de trabajo", ha asegurado.

El portavoz de CCOO en la Comunidad ha lanzado un dardo a Vox y se ha mostrado crítico con las movilizaciones de transportistas y agricultores el pasado fin de semana, que ha calificado como "huelgas de las empresas". "Habrá otras organizaciones que puedan estar interesadas en la desestabilización del país para entrar en el Gobierno pero nosotros queremos a nuestro país y queremos que haya salarios dignos. Lo que queremos son acuerdos y que ahora que viene la crisis que se reparta entre todos", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan