Conrado Íscar reclama una prensa "libre e independiente" en los Premios de Periodismo

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, defendió y reclamó una prensa "libre e independiente, sin censuras ni mordazas, sin ministerios de la verdad ni juicios paralelos" durante el acto de entrega de la 25 edición de los Premios de Periodismo Provincia de Valladolid, correspondientes al año 2020.

En su intervención, y tras poner en valor los trabajos premiados por el jurado de esta edición, el presidente de la Diputación de Valladolid reconoció la labor de los profesionales de la comunicación durante la pandemia, y de los premiados en especial, “por poner en valor la realidad de la provincia de Valladolid”.

En ese sentido, señaló que "el periodismo libre es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla, de la realidad cotidiana y de los problemas y las preocupaciones que a todos nos afectan". "En cierta medida, es una crónica histórica de nuestro día a día", continuó, alertando, no obstante, sobre las nuevas tecnologías, ya que aunque "abren un mundo de nuevas oportunidades" para mejorar la comunicación, su mal uso supone un riesgo que "puede llegar a poner en peligro el periodismo e incluso los regímenes democráticos tal y como hoy los entendemos".

Puso como ejemplo los ataques a la libertad de expresión que se viven actualmente en Rusia "con amenazas de hasta 15 años de prisión a aquellos periodistas que no cuenten solo la versión oficial de la invasión sobre Ucrania". Por ello, y en el contexto más cercano, quiso Íscar pedir a los medios de comunicación libres su ayuda "no para silenciar lo que ocurre, sino para dar a conocer la realidad de nuestra provincia y nuestros pueblos, porque no somos la España vaciada sino una provincia llena de oportunidades y proyectos ilusionantes de gentes que quieren seguir viviendo en sus pueblos".

Los premiados

Miguel Ángel Díaz, Francisco José García, Darío Martín y José Luis Carreño, docentes de la UEMC, recibieron en esta ocasión el Premio de Periodismo Provincia de Valladolid, dotado con 5.000 euros, por su serie de reportajes titulados 'Arte patrimonial en la provincia de Valladolid', emitidos a lo largo de 2020 en La 8 de Valladolid, mientras que Eva Esteban logró el accésit al Premio de Periodismo, dotado con 1.000 euros, por su reportaje 'Nunca vimos un silencio así', publicado por El Norte de Castilla. Por su parte, Gabriel Villamil recibió el Premio de Fotografía Luis Laforga, dotado con 4.000 euros, por la serie de fotografías 'El reencuentro', publicadas en El Norte de Castilla.

El jurado de esta edición estuvo presidido por el vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge, y fueron vocales la redactora de ABC Castilla y León y Premio Provincia de Valladolid 2018, Montse Serrador; Jorge Francés en representación del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León; el presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, Juan Martín Fernández; y el director de la agencia Photogenic, Pablo Requejo. Actuó como secretario, con voz pero sin voto, el jefe del Gabinete de Prensa y Comunicación de la Diputación de Valladolid, Juan Pablo Pascual.

