Año 2 después del confinamiento: el día en que Valladolid se quedó en silencio

Sábado 14 de marzo de 2020. En la Moncloa se celebra un Consejo de Ministros extraordinario que, como se había apuntado en días anteriores, aprobaría el Estado de Alarma en España debido a la situación que se vive en el país por el COVID-19. Los contagios se habían disparado y los hospitales no dan más de sí. El colapso hace que las UCIs superen su capacidad y el número de muertes aumenta cada día sin parecer tener un final.

Desde el Gobierno se anuncia un comunicado por televisión de su presidente, Pedro Sánchez. La gran mayoría no cree que el confinamiento sea finalmente una de las medidas por las consecuencias que podría tener en la economía, pero los peores augurios se convierten en una realidad en el inicio del discurso.

“Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado Estado de Alarma y las medidas que este implica para hacer frente al coronavirus, al COVID-19”. Esas fueron las palabras con las que Sánchez inició su alocución dejando ya claro que el Estado de Alarma está en marcha.

“Nuestra misión y determinación -les quiero trasladar- es máxima: proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora, entramos en una nueva fase que es la de la activación del mecanismo constitucional del Estado de Alarma”. Es la segunda vez en democracia que se declara este recurso que permite la Constitución. La primera vez fue en 2008 a causa de la crisis provocada por la huelga de los controladores aéreos, pero las disposiciones aplicadas no fueron las que se incluían en el de 2020.

Sobre todo, la del confinamiento. "Durante la vigencia del Estado de Alarma las personas únicamente podrían circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros; y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad".

En principio, eran medidas para quince días, pero finalmente se alargó durante casi dos meses. Periodo que hizo que las vidas de los españoles cambiaran de forma drástica y que supusiera un peso enorme para quienes tenían responsabilidades de gobierno o de controlar la situación.

Es el caso del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, el subdelegado del Gobierno de la provincia, Emilio Álvarez, o la jefa de la Policía Local de Valladolid, Julia González. Todos ellos han accedido a recordar aquel 14 de marzo de 2020 a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León a través de cinco preguntas concretas.

Óscar Puente: "La Plaza Mayor vacía es algo que no olvidaré jamás"

Óscar Puente

- ¿Cómo recuerda aquella fecha?

Recuerdo, sobre todo, los días previos. Tenía pensado irme aquel fin de semana y tuve que cancelarlo. Por la información que yo manejaba si tenía claro que nos iba a tocar meternos en casa.

- ¿Cómo se enteró de la noticia?

A través de una comunicación privada con Pedro Sánchez.

- ¿Lo esperaba?

Sin duda. La situación que vivíamos anunciaba que iba a pasar.

- ¿A quién fue la primera persona a la que llamó al enterarse y por qué?

No lo recuerdo, pero sí que lo primero que me pasó por la cabeza fue que durara lo menos posible. Pensé que sería algo de poco tiempo, dos o tres semanas, no lo que llevamos viviendo dos años. Y algo que no olvido era la vista de la Plaza Mayor desierta y en silencio absoluto. Yo venía todos los días al Ayuntamiento a trabajar y en ese sentido era un privilegiado, pero la vista de la Plaza Mayor era devastadora. Asomarse al balcón y no ver a nadie era tremendo. Ese recuerdo no se me va a olvidar jamás.

- ¿Cuál fue la primera medida que le tocó aplicar?

Muchas medidas relacionadas con la limpieza. Teníamos un nivel de desconocimiento enorme, respecto del virus, y sobre todo nos centramos en la limpieza en las calles, en la puerta de los mercados… Hablamos con una empresa de tractores para fumigar por las noches. Era una obsesión por limpiar y desinfectar determinados sitios. Probablemente, pasado el tiempo, aquello no sirvió absolutamente de nada.

Conrado Íscar: “Las medidas tenían que haberse tomado antes”

Conrado Íscar

- ¿Cómo recuerda aquella fecha?

- Aunque lo esperábamos, porque era lo previsible, todo lo que pasó aquellos días parecía el argumento de una película de ciencia ficción. Las medidas tenían que haberse tomado mucho antes.

- ¿Cómo se enteró de la noticia?

- Por los medios de comunicación. No hubo comunicación oficial.

- ¿Lo esperaba?

- Sí. En aquel momento parecía la única medida posible para poder parar el avance de la pandemia.

- ¿A quién fue la primera persona a la que llamó al enterarse y por qué?

- A los directores de los Centros Residénciales. Durante muchos días fueron la principal preocupación.

- ¿Cuál fue la primera medida que le tocó aplicar?

- Nosotros nos anticipamos al estado de alarma. Ya el 5 de marzo se entregaron guías de prevención a todo el personal de la Diputación y se tomaron las primeras medidas (hidrogel en todas las dependencias). Se creó un grupo de trabajo para afrontar los efectos de la pandemia que se estaba desatando en Europa. El 7 de marzo se restringieron las visitas a los centros residenciales. El 11 suspendimos los Juegos Escolares, los Campeonatos Provinciales, el Circuito 5 Leguas, congreso internacional del vino rosado, congreso de regadío, o Presentación del libro Derecho y literatura en la novela de Delibes.

El 12 se suspendieron las Aulas de Cultura, los programas y talleres de envejecimiento activo, los talleres medioambientales, el ciclo Abanico de Músicas, las actividades del Club de Amigos de la Provincia, los servicios de bibliobuses y aul@dip, y los Trenes del Vino y del Canal. Y ese mismo día se puso en marcha un plan de contingencia para garantizar la prestación de los servicios de la Diputación con servicios presenciales y no presenciales. El viernes 23 ya se habían cerrado todas las dependencias de la Diputación de Valladolid.

Emilio Álvarez: "Sentí que se me venía el mundo encima"

Emilio Álvarez

- ¿Cómo recuerda aquella fecha?

- Fue una sensación, en un primer momento, de incredulidad respecto a que pudiera estar pasando aquella situación. Después, debido a mi responsabilidad, tuve la sensación de que se me venía el mundo encima. Cuando acepté el cargo me vi capacitado para ello, pero cuando surgió esta situación, decretándose un confinamiento y las demás medidas, sentí una especie de angustia. Pero fue una sensación transitoria porque, por mis competencias, había que tirar hacia adelante y dar el do de pecho.

- ¿Cómo se enteró de la noticia?

- Sabíamos que podía ocurrir, pero el conocimiento oficial fue a través del comunicado del presidente del Gobierno.

- ¿Lo esperaba?

- Sí, por supuesto.

- ¿A quién fue la primera persona a la que llamó al enterarse y por qué?

- Al entonces delegado del Gobierno de Castilla y León, Javier Izquierdo.

- ¿Cuál fue la primera medida que le tocó aplicar?

- Crear el órgano de gestión para coordinar todas las medidas que se ponían en marcha. Es decir, hubo que coordinar a Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local que pasó a depender de nosotros, sumando también las fuerzas del ejército que se ponían a nuestra disposición para tomar las decisiones necesarias.

Julia González: "Nos enfrentábamos a una situación compleja"

Julia González

1.- ¿Cómo recuerda aquella fecha?

Fue un día complicado y duro porque era una situación novedosa a la que nunca nos habíamos enfrentado anteriormente. Sin duda, una jornada muy difícil.

2.- ¿Cómo se enteró de la noticia?

Ya se estaba anunciado que dada la situación provocada por la pandemia iba a salir una normativa que nos iba a indicar que nos teníamos que quedar en casa y me enteré por el mensaje del presidente del Gobierno.

3.- ¿Lo esperaba?

Dada la situación que implicaba la pandemia sí que se veía venir que al final iba a suceder lo que finalmente sucedió.

4.- ¿A quién fue la primera persona a la que llamó al enterarse y por qué?

A mi grupo de mando para preparar todo lo que conllevaba la normativa que se había aprobado. El viernes anterior ya habíamos hablado de ello, coordinando la situación, esperando solo que se produjera el anuncio.

5.- ¿Cuál fue la primera medida que le tocó aplicar?

Como todo el mundo tenía que confinarse la primera medida fue salir a la calle a comprobar que la gente cumplía. Además, tuvimos que hacer tareas informativas y controles. En aquel momento pasamos a depender del Ministerio del Interior, no del Ayuntamiento, por lo que, junto al resto de cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado nos tuvimos que coordinar para cumplimentar la normativa vigente.

Sigue los temas que te interesan