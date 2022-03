Francisco Ferreira (PSOE): "La despoblación no tiene una solución mágica, requiere de una implicación extra de las administraciones"

No rehúye ningún tema y se muestra crítico con la gestión del PP al frente de la Diputación de Valladolid. Francisco Ferreira, portavoz del PSOE en esta institución cree que son muchas las cosas que faltan por hacer en el medio rural vallisoletano.

Su grupo cuenta con diez diputados y defienden una mayor implicación de la administración provincial en asuntos que, a su juicio, están carentes de la atención necesaria para salir adelante y resolverse.

Ferreira defiende que su partido se ha tomado como premisa hacer siempre propuestas paralelamente a las críticas. De esa manera pretende que los ciudadanos sean receptivos a ver cómo gestionarían desde el PSOE las distintas áreas que dependen de la institución. Más aún cuando solo resta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales.

- Para quienes no tienen una idea clara de lo que es la Diputación, explíquenos en que consiste…

- Convendría hacer una reflexión en voz alta sobre cuáles son las funciones de las diputaciones. No voy a enumerar todas ellas, pero sí recordar algunas concretas que establece la legislación: garantizar en los municipios de menos de mil habitantes la prestación de los servicios de secretario e interventor, asumir la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000, pero singularmente quiero destacar la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

- Quizá esa sea la más importante…

- Esta última ha sido y continúa siendo la función principal de las diputaciones que les da sentido y justificación, incluso diría legitimación. Cabría preguntarse entonces si a la vista de todas estas competencias, la Diputación de Valladolid está destinando sus fondos de forma prioritaria a dicha asistencia técnica, económica y jurídica. Ya le adelanto que no.

- ¿Por qué?

- Tres millones a Sodeva, un millón a la promoción agroalimentaria, otros tantos euros a la colaboración público privada, algún que otro euro más para subvenciones directas a gusto del presidente, un teatro que nos cuesta más de 300.000 euros. Y mientras esto sucede tenemos en la provincia Ayuntamientos sin secretarios, municipios sin acceso a internet ni telefonía móvil, deficiencias en las carreteras provinciales o la recogida de la fracción orgánica sin implantar en la provincia.

- La depuración aguas residuales es también un tema importante.

- En los pequeños municipios debe ser una prioridad. Una materia en la que los ayuntamientos ya no saben si llamar a la puerta de la Diputación, la Junta o a la Confederación Hidrográfica del Duero y en la que no tenemos una estrategia conjunta a nivel provincial. A ese caos estamos contribuyendo además desde la aquí concediendo de forma arbitraria subvenciones directas a unos municipios, mientras que otros deben acudir a convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Una forma de gobernar que puede convertirse en una práctica peligrosa.

- Hablaba anteriormente de la recogida selectiva fracción orgánica ¿Cómo está ese asunto en su opinión?

- Es otro de los retos medioambientales que este grupo lleva reivindicando hace años y que la Diputación no afronta a pesar de haber directivas europeas muy claras en el sentido de alcanzar el objetivo de reciclar el 50 % de los residuos urbanos. Si no afrontamos este proyecto las mancomunidades que no realicen una recogida separada se verán penalizadas en las nuevas tarifas del centro de tratamiento de residuos con el consiguiente aumento del gasto para los municipios que las integran.

- Otro apartado que siempre suscita críticas de la oposición es Sodeva, la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid ¿está cumpliendo con sus objetivos?

- En nuestra opinión se necesita darla una solución. Ha visto reducido su capital, no está obteniendo los beneficios fiscales que se prometían y no cumple con los fines y objetivos para la que se creó, los cuales podría asumir perfectamente la propia Diputación.

- Respecto a los presupuestos participativos ¿qué postura mantiene el Grupo Socialista en este tema?

- En primer lugar, queríamos dejar bien claro que este Grupo está a favor de la participación de la ciudadanía en el funcionamiento de los gobiernos, pero no de esta manera. Pensamos que el municipio, y no la provincia en su conjunto, es el mejor espacio de oportunidad democrática, un cauce privilegiado de participación de la ciudadanía y de sus asociaciones y comunidades, en el que deben potenciarse mecanismos de participación con base en la transparencia municipal.

Francisco Ferreira en el patio de la Diputación provincial

- Creo que me va a poner algún pero…

- Algo sigue fallando en los presupuestos participativos de la Diputación, si a pesar de haber invertido más de 180.000 euros en propaganda y publicidad, solo hemos conseguido una participación de un 3% de todos los habitantes de la provincia. A la vista de estos datos de participación podemos afirmar que la esencia de los presupuestos participativos no se está cumpliendo. Hay carencias, que contiene el reglamento, como permitir la participación de diputados y alcaldes en el proceso. Además, no están claros los criterios para resolver la evaluación y aplicación de los baremos de puntuación y que han hecho que determinados proyectos sean considerados viables y otros inviables. Todas estas deficiencias hacen que sea necesario una profunda revisión del reglamento de presupuestos participativos porque el modelo actual no funciona.

- Los asuntos sociales son un tema que también preocupa mucho a los ciudadanos.

- Compartimos todos los servicios y programas sociales que se ofrecen desde la Institución Provincial. Ahora bien, la Diputación de Valladolid sigue asumiendo competencias en materia de servicios sociales sin la justa financiación económica por la Junta de Castilla y León. Sirva de ejemplo la ayuda a domicilio un programa que apenas llega al 47% de financiación por la Junta cuando según lo establecido en el acuerdo marco de servicios sociales debería llegar al 90.

- En campaña electoral autonómica hemos oído hablar mucho de despoblación y los pueblos de Valladolid también lo sufren. ¿Se pude hacer algo desde la Diputación?

- Fíjese que desde 2015 la provincia de Valladolid ha perdido alrededor de 7.000 habitantes. La situación demográfica que vivirá la provincia en los años venideros es preocupante a lo que hay que añadir el envejecimiento de la población. Dos problemas que no tienen una solución mágica pero que requieren de una implicación y esfuerzo extra de las administraciones. En ese sentido el Gobierno de España ha fijado el reto demográfico como una de sus prioridades políticas y ya en 2021, se aprobó un ambicioso Plan que incluye 130 medidas con un presupuesto total de más de 10.000 millones de euros, es decir, por primera vez se cuenta con un programa transversal en materia de reto demográfico y lucha contra la despoblación.

- Los consultorios médicos rurales han sido otro tema recurrente…

- La realidad de la atención primaria en Valladolid es que sigue habiendo consultorios cerrados, que los profesionales sanitarios están al límite por una escasez de las plantillas y que la saturación de las consultas lo pueden comprobar cualquier día en un consultorio o centro de salud de nuestra provincia. Esta situación solo tiene un responsable, el PP que lleva 35 años gobernando en nuestra comunidad y que han demostrado que les importa bien poco la atención sanitaria en los pueblos de nuestra provincia y nuestra comunidad.

- ¿Es necesaria una legislación que lo regule?

- No hace falta una ley para que los consultorios de la provincia permanezcan abiertos, sino un gobierno autonómico que sepa garantizar los servicios públicos, vivan donde vivan los ciudadanos.

- Con el servicio de extinción de incendios en la provincia también hemos visto muchas críticas del PSOE.

- Hay dos asuntos fundamentales en este tema. Primero la regularización del servicio de bomberos en los municipios de más de 20.000 habitantes. Hoy existen tres municipios con más de 20.000 habitantes que tendrían la competencia y responsabilidad de prestar este servicio: Laguna de Duero, Medina del Campo y Arroyo de la Encomienda, bien con medios propios o a través de la suscripción de convenios con otras administraciones que ya tienen este servicio en funcionamiento. Actualmente la Diputación, a pesar de no tener obligación de prestar este servicio en dichos municipios, está asumiendo esta competencia que deberían ofrecer estos tres ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, con el consiguiente coste para la Institución Provincial.

- ¿Qué proponen ustedes?

- El Grupo Provincial Socialista a finales de 2020 presentó una proposición para reordenar los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de más de 20.000 habitantes. Fue aprobada y ha pasado más de un año sin que se hayan realizado avances en este sentido. Esto provocó que tuviéramos que acudir al Consejo de Cuentas de Castilla y León, el cual dio la razón al Grupo Socialista instando a la Diputación de Valladolid a regularizar dicha situación de forma inmediata.

- ¿Y el otro asunto?

- El coste del nuevo parque de Arroyo que ha supuesto más de 2,5 millones de euros a las arcas provinciales, cifra bastante superior al millón de euros que se barajaba en las negociaciones con el Ayuntamiento de Valladolid para que los bomberos de la capital prestasen el servicio en los municipios del alfoz. No resulta coherente tampoco que en apenas un radio de 20 kilómetros en la provincia estén ubicados tres parques de bomberos -Medina del Campo, Tordesillas y Arroyo-. Además, conviene recordar que el Plan Sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios de Castilla y León prioriza en primer lugar los acuerdos que se puedan alcanzar con los Ayuntamientos que disponen de parque tipo 1, es decir, Valladolid. Acuerdo que existía hasta la ruptura del convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Valladolid.

- Las sucursales bancarias están cerrando muchas oficinas en los municipios y afecta mucho en el medio rural. Al menos parece necesario que haya cajeros automáticos.

- Este es otro de los asuntos en los que el equipo de gobierno no tiene claro su estrategia de actuación. Primero optó por instalar cinco cajeros en cinco municipios de la provincia con un coste de 400.000 euros, para posteriormente licitar la prestación del servicio de cajero móvil que ha quedado desierto.

- ¿Qué plantean desde el PSOE?

- Desde el Grupo Socialista planteamos la posibilidad de instalar cajeros automáticos en los bibliobuses que recorren toda la provincia, tal y como hacen otras Diputaciones de la región. Y, por supuesto, que esos cajeros se repartan por los tres partidos judiciales. No como ahora que, curiosamente, los cinco están en la misma zona y uno de ellos en el pueblo del presidente de la Diputación -Matapozuelos-.

- Hablando de otras cosas, el servicio de internet en el medio rural es otro tema pendiente.

- Este era uno de los objetivos principales del presidente a comienzos de legislatura que no se ha cumplido. Primero presentaron un plan director de telecomunicaciones con un importe de doce millones de euros, después aprobaron un plan operativo de actuación en materia de telecomunicaciones con un presupuesto de seis millones de euros, pero la realidad es que todo se ha quedado en papeleo y no se ha ejecutado ni un solo euro en esta materia a lo largo de esta legislatura. La realidad está ahí y es que el último estudio realizado por la propia Diputación pone de manifiesto que 32 pueblos carecen de banda ancha, 27 pueblos más no disponen de 4G, 16 no ven ningún canal de TDT y otros 32 no ven los canales autonómicos.

- Por último ¿cómo valora la gestión de Conrado Íscar al frente de la Diputación?

- Es un presidente que está más pendiente de su imagen que de buscar lo mejor para sus municipios. Confunde ser presidente del Partido Popular con ser presidente de la Diputación Provincial. En mi opinión, no da el nivel suficiente para presidirla.

