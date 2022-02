Cargos del PP de Valladolid se posicionan en la lucha por el liderazgo de Casado, Ayuso y Feijóo

La situación que vive el Partido Popular desde la semana pasada ha provocado que muchos de sus líderes se hayan manifestado de una u otra manera. Pero sin duda, las dos cabezas visibles del PP en el ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez, son quienes se han manifestado, en sus cuentas de Twitter, de una forma más rotunda.

Así, la presidenta del Grupo Municipal del PP incluso ya ha dejado clara sus preferencias a la hora de elegir candidato a la Presidencia de su partido cuando se celebre el Congreso extraordinario. Para Del Olmo, las opciones de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso son las que considera mejores para frenar la situación actual. “La sangría del PP hay que cortarla de forma inmediata. La mejor solución posible es Feijóo y no olvidemos a Isabel Díaz Ayuso. #YoConFeijoo #YoConAyuso”.

Por su parte, José Antonio de Santiago-Juárez no ha dudado a la hora apostar también por Feijóo y señalar a Teodoro García Egea como culpable de la situación que vive su formación política. “Buenos días a todos. Atrincherarse y enrocarse no es la solución. Yo vote a Casado pero le estructura que ha creado Teo García Egea ha sido nefasta para el PP. Dejemos trabajar a Feijóo. La vía gallega es la solución. Cuidaos mucho”.

En una línea más moderada, pero también apostando por la vía del Congreso Extraordinario, el presidente del PP en Valladolid, Conrado Íscar, los dos diputados del PP por Valladolid, Eduardo Carazo y José Ángel Alonso han expresado su apoyo a Pablo Casado, pero con matices.

Conrado Íscar ha expresado que "Siempre con responsabilidad y lealtad los populares somos y seremos lo que los españoles necesitan. Desde la unidad, la gran familia que somos el Partido Popular conseguiremos lo mejor para nuestro partido y para España con una solución urgente y para que los afiliados decidan".

Así, Carazo ha manifestado su apoyo a Casado, pero no de una forma incondicional porque se ha mostrado partidario de dar “voz a los afiliados”. Así, Carazo ha escrito: “Yo soy coherente con lo que he dicho siempre: Pablo Casado tiene mi respeto y admiración. No le negaré tres veces. Pero creo que la situación está dañando al Partido Popular y España necesita un PP fuerte. Demos voz a los afiliados y a partir de ahí, a ganar a Sánchez”.

Mientras, el también diputado José Ángel Alonso se ha mostrado directamente partidario del Congreso en su partido. En su cuenta de Twitter ha manifestado que “Por principios y porque quiero a la Partido Popular creo que es necesario dar la voz a las bases. No podemos seguir así…”.

