Brutal agresión de los okupas de La Cistérniga al equipo de un programa de televisión

La tensión en La Cistérniga sigue aumentando a paso rápido. Este lunes, EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León informaba de la denuncia que un matrimonio de octogenarios interponía ante la Guardia Civil tras ver como unos okupas se hacían con su casa.

“El día 5 de febrero se produjo la okupación. Fue en una vivienda vieja de dos personas mayores, de más de 80 años, en la Avenida Soria número 13. No vivían allí, lo hacían en una casa cercana, pero era suya y pusieron ese mismo día la denuncia ante la Guardia Civil”, confirmaba la alcaldesa de la localidad vallisoletana, Patricia González, en declaraciones a este periódico.

Los vecinos se han movilizado en las últimas horas y han convocado una manifestación en la Plaza Mayor del municipio este domingo para conseguir echar a estas personas, que podría superar la decena, de la casa del matrimonio.

El programa Espejo Público, de Antena 3, estuvo en la mañana de este lunes, 21 de febrero, en el lugar y ha denunciado una brutal agresión por parte de estos okupas cuando se encontraban realizando su trabajo.

“Varios okupas fuera de control han atacado a nuestro equipo, a nuestros compañeros. Les han agredido con palos. Por suerte han logrado meterse en un portal porque les querían linchar literalmente”, introducen en el programa antes de mostrar el vídeo de la agresión que acabó con tres reporteros heridos en unos hechos que se produjeron a las 12.00 horas aproximadamente.

Las imágenes que pueden contemplarse son durísimas y se ve tanto al periodista como a los cámaras huyendo de un hombre con un palo de grandes dimensiones.Los hechos fueron denunciados en la tarde del propio lunes.

“Sigo con magulladuras. Era un continuo apaleamiento. Pero, sobre todo, sigo con el susto en el cuerpo. Recuerdo momentos y destellos de ayer y lo he pasado muy mal. Llevan palos, me dan en la espalda, el abrigo grande me parapeta, y el compañero recibe golpes en las costillas”, asegura Miguel Ángel Silva, el periodista agredido.

“Estoy preocupada por la situación en nuestra localidad. El caso está denunciado ante la Benemérita y en proceso judicial. Estoy hablando constantemente con la Guardia Civil y con la Subdelegación del Gobierno para tener controlado el asunto. La Policía Local hace lo que puede”, afirma Patricia González, la alcaldesa de La Cistérniga en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León este lunes.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, también se refería a lo ocurrido este lunes afirmando que “la normativa vigente determina, en este supuesto, que es la autoridad judicial la que tiene que dictar el auto para desalojar a las personas que okuparon la casa”.

Mientras tanto, la crispación en el lugar aumenta, y Francisca y Santiago, el matrimonio de octogenarios, siguen viendo como una vivienda de su propiedad sigue estando okupada.

