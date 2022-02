José Luis Lera, un maestro de la crítica taurina

Culto, buen conversador y con una prosa ágil e instructiva. El veterano y versátil periodista y crítico taurino, nos recibe en su casa rodeado de libros y cuadros de toros.

Compaginó el periodismo y la crítica taurina

Lera, fue jefe de nacional e internacional en El Norte de Castilla hasta su jubilación. Compaginó la crítica taurina en el rotativo y ha continuado en EFE hasta hace poco tiempo. El periodista vallisoletano va camino de los 91 abriles y nos cuenta sus inicios en la crítica taurina:

“Mis inicios en el periodismo taurino fueron en 1979, cuando salió la primera crónica de la feria de Valladolid, aunque ya venía ejerciendo periodismo desde 1975”.

La tauromaquia tiene base para muchos años

También opinó el veterano periodista sobre la situación actual de la tauromaquia: “Vivimos unos momentos en el que las figuras de la fiesta son muchas y muy buenas. Atravesamos momentos delicados por la pandemia, pero el futuro de la fiesta está asegurado porque tenemos base para ello”.

La época dorada del toreo en Valladolid

No faltaron elogios para la época dorada del toreo en Valladolid: “Tuve la suerte -nos comentó Lera- de vivir la etapa más importante del toreo en Valladolid en su historia, que fueron las décadas de los 70, los 80 y los 90, donde había tres toreros en figura como Roberto Domínguez, David Luguillano y Manolo Sánchez”. Matizó también José Luis Lera que el coso del Paseo de Zorrilla ha sido uno de los que, en la actualidad, ha perdido muchos espectadores.

Otra época gloriosa del toreo en España

Sobre otra época gloriosa del toreo en España, Lera destacaba a Antonio Ordóñez, Paco Camino y Santiago Martín El Viti, aunque bajó un tanto la presentación del toro. “Ordóñez, -aseveró Lera- para algunos aficionados ha sido el mejor torero que ha nacido en España.

Una crónica especial a David Luguillano

También destacó el veterano crítico taurino una crónica especial que hizo a finales de los años 80: “Efectivamente, fue tan especial que creo que es la mejor que hice de todas. Nunca jamás me han alabado tanto ni me ha parado la gente por la calle para darme la enhorabuena, hasta tal punto que me lo creí (risas). Fue a mi amigo David Luguillano en Aranjuez y la titulé “El Concierto de Aranjuez”, con la salvedad que entonces David era novillero.

Lera y su pasodoble

Lera nos comenta las satisfacciones del periodismo, que también las hubo, como por ejemplo el pasodoble que le dedicó el maestro Eugenio Gómez: “Pues la verdad es que me gustó mucho y también a los amigos que me rodean. Fue una sorpresa porque no sabía nada. La verdad es que conmigo la gente siempre se ha portado muy bien, quizás a veces con exceso. Agradezco enormemente al maestro Eugenio Gómez que me dedicara un pasodoble”.

El café sus “memorias” y los recuerdos

Tras realizar la entrevista, José Luis nos mostró todos los recuerdos que posee en forma de fotos, cuadros, placas, etc., así como sus “memorias” en textos y fotografías que ha ido recopilando a lo largo de los años. “Como dispongo de tanto tiempo -nos dice un Lera sonriente- de vez en cuando me entretengo es recopilar estas cosas mías. Son para mí y sin ánimo de publicar ni editar nada, ya voy por el cuatro tomo”, nos dice sonriente. Tras nuestra visita a su casa, Lera se empeño en invitarnos a un café en una cafetería próxima. Y estuvimos francamente bien acompañados porque vino con nosotros Carmina, su esposa. Una pareja encantadora. Un abrazo, maestro Lera.

Sigue los temas que te interesan