El Instituto de Política Social (IPSE-CyL) exige "mano dura" a la justicia en el caso de Esther López

El Instituto de Política Social (IPSE) exigió hoy "mano dura" a la justicia en el caso de la joven Esther López, cuyo cadáver fue encontrado ayer en su localidad, Traspinedo (Valladolid). Desde la formación trasladan su "más sincero pésame y apoyo a la familia y amigos de la fallecida", y piden que los tres días de luto oficial decretados en su pueblo se extiendan a toda la Comunidad.

"Esta muerte no debe quedar en el olvido sino que debemos sumarnos al dolor de esta familia", indica el presidente del Instituto de Política Social, Pablo Hertfelder García-Conde, quien insta a la justicia a que "tome medidas drásticas en cuanto a la investigación de esta muerte y que no duden en aplicar la mayor sentencia al verdugo de la joven". “Pido con el corazón muy encogido que la justicia tome medidas drásticas y contundentes ante tal asesinato. En Castilla y León debemos actuar con firmeza y sin tibieza en este tipo de casos, no seamos como otras comunidades autónomas que se achantan ante tales realidades y no actúan con firmeza”

