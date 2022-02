Rubo, de ‘La Isla de las Tentaciones’: “Me quedo con la experiencia más que con darme cuatro besos con una chica”

“Me quedo con la experiencia más que con darme cuatro besos con una chica. Además de conocer la República Dominicana, la villa en la estábamos era espectacular, pero lo más importante es la gente a la que conoces. Al final, de esta experiencia, te llevas los amigos y amigas que te quedan”, asegura Rubén Blanco Rodríguez, en una entrevista a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Más conocido como Rubo, el madrileño de nacimiento pero vallisoletano de adopción ha participado en la cuarta edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, el mediático programa de Telecinco, y ha sido protagonista actuando como tentador, tras tener un encuentro amoroso con Sandra, una de las chicas que participaron junto a su pareja Darío, en la grabación.

De 28 años, llegó con tres a Valladolid capital y su vida gira en torno al mundo del fútbol. “Aunque naciera en Madrid, yo me considero de Valladolid”, nos cuenta. Empezó a jugar en equipos míticos de la ciudad del Pisuerga con apenas cuatro años y es un amante del gimnasio y de todo lo que está relacionado con el mundo del deporte. Ahora mismo juega en el Somozas desde el mes de enero, en la Tercera División Nacional, en el Grupo I.

Desde pequeñito en Valladolid

“Empecé con casi cuatro años a pegar patadas a un balón en el San Pío. Mi padre, que es un futbolero fanático, me metió en el equipo para que dejara de romper cosas en casa y desplegara mi fútbol sobre un terreno de juego. Poco a poco se fue dando cuenta de que valía para jugar y, además veía que era feliz con un balón”, nos cuenta Rubo de su infancia, ya en Valladolid, y de sus inicios en el mundo del balompié.

También pasó unos años por el Amanecer, donde conoció a su mejor amigo, Felipe. “Fueron unos de los momentos más importantes de mi vida”, añade. Además, pasó seis años en las categorías inferiores del Pucela y también recaló en el Atlético Tordesillas “en varias ocasiones”.

“Una vez recuerdo que me volví de Gibraltar y, la verdad, es que el Atlético Tordesillas es mi casa. La gente de allí, conmigo, siempre se ha portado muy bien. Al club lo recuerdo con un cariño especial. Al final estás en casa, juegas con tus amigos… era como volver a la infancia y jugar con tus amigos cuando eras niño”, explica.

También ha pasado por el Real Ávila, por la Arandina o por el Numancia B. Antes de recalar en el Lanzarote y de fichar, desde enero, por el Somozas, donde debutó con doble gol en apenas 20 minutos de juego.

Su paso por ‘La Isla de las Tentaciones’

“Antes de ‘La Isla de las Tentaciones’ estuve en ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’. Me llamó la propia Carmen para que entrara a conquistarla y lo hice. A raíz de esto se pusieron en contacto conmigo para participar en ‘La Isla’. Me cuadraban las fechas, porque no me impedía perderme la pretemporada, ni la Liga. Me venía genial. Decidí ir allí y es una experiencia que recordaré toda la vida”, nos cuenta Rubo.

El vallisoletano de adopción nos cuenta que “además de la experiencia y de conocer la República Dominicana se queda con la gente que descubrió” durante el transcurso de una grabación que dura entre tres semanas y un mes porque “das con personas muy buenas”.

“Me quedo con la experiencia más que con darme cuatro besos con una chica”, nos confiesa, en alusión a la relación con Sandra, con la que tuvo un hacer amoroso. Sobre su relación actual con ella añade que la última vez que la ha visto fue “en el ‘Debate Final’” pero añade que “no tiene relación con ella”.

“Intenté ponerme en contacto y hablar con ella porque me contaron que no lo estaba pasando bien. Al final es normal que nos distanciemos un poco. Es una niña muy buena”, confiesa y se alegra de que haya vuelto con Darío, la pareja con la que entró al programa.

¿Cómo ha cambiado la vida de Rubo tras el programa?

“Mi vida no ha cambiado tanto porque yo sigo siendo el mismo y haciendo lo mismo. Me da igual que un día gane una Champions que voy a seguir juntándome con la misma gente y con la vida que tengo”, añade el tentador.

Asegura que “es un programa que ve mucha gente” y que “muchos te reconocer, paran y preguntan” y quieren hacerse fotos con él, en algo ante lo que se muestra “encantado” porque asegura ser “una persona muy cercana”.

“Con todos los tentadores me llevo muy bien. Tenemos grupos y me hablo con ellos a diario. Me quedo con Simone que es con el que más relación tengo”, nos confiesa.

Para finalizar asegura que, mirando al futuro, quiere que todo “siga igual”. “Tengo a toda la familia bien, tengo comida, me dedico a lo que me gusta y me conformo con que todo siga en esta línea. No soy de grandes lujos”, señala.

El vallisoletano de adopción defiende que volvería a entrar en ‘La Isla de las Tentaciones’ y se centra ahora en triunfar en el Somozas, para dar un empujón también a su carrera futbolística.

Sigue los temas que te interesan