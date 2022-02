El Atlético Valladolid busca aprovechar el factor Huerta del Rey para coger ventaja en Copa

El Recoletas vuelve a la carga en competición oficial, con una igualada eliminatoria de la XLVII Copa del Rey ante Helvetia Anaitasuna. El primer capítulo de la misma, tendrá lugar mañana miércoles a partir de las 20:30 horas en Huerta del Rey (sin tv), mientras que la vuelta se celebrará el miércoles (20:00) de la semana venidera en Pamplona.

Este partido entra tanto en el abono de toda la temporada como en el de segunda vuelta. También se podrán adquirir localidades para el partido mañana miércoles en las oficinas del club en horario de 9:30 a 13:30 y en taquilla antes del inicio a precios de 15€ adulto y 10€ menores de 18 años (menores de 6 años entran gratis), hasta completar aforo (50% de la capacidad total).

El entrenador, David Pisonero, ha ido recuperando efectivos estos últimos días y mañana podrá disponer del argentino Fischer, que ya se encuentra en Valladolid, aunque mantendrá la duda del extremo Manu García y del portero Yeray Lamariano, a lo que se suman las bajas habituales de los centrales Diego Camino y Alejandro Pisonero. Quien no podrá debutar tampoco es el nuevo fichaje Tarcisio Freitas, que tiene previsto llegar a España mañana miércoles.

Para medirse ante el Helvetia Anaitasuna los vallisoletanos tuvieron que superar una eliminatoria previa a partido único, celebrada el pasado 12 de enero, en la que apearon al Handbol Sant Quirze de División de Honor Plata (23-32) en choque celebrado en pista catalana. Por su parte, el cuadro que dirige Quique Domínguez, que ya ganó en Huerta del Rey (27-30) en partido de Liga Sacyr Asobal disputado el pasado 6 de octubre de 2021 (J5), se deshizo a domicilio del próximo rival de los castellanos en liga, el Bathco Torrelavega, por 24-32, en la segunda ronda de Copa.

Los navarros han finalizado la fase inicial de la Liga Sacyr Asobal en octava posición con 14 puntos, dos más que los gladiadores azules aunque también con un partido más, y cuentan con una plantilla muy compensada, con integrantes de elevado nivel ofensivo como el internacional Ander Izquierdo (su mejor artillero en liga con 5,2 goles de media) o Arthur de Souza y el extremo Álvaro Gastón, además del especialista defensivo Nicolás Bonanno y el portero Juan Bar, que han sido plata con Argentina logrando la clasificación para el Mundial, junto al jugador del Recoletas y ex de Anaitasuna, Guillermo Fischer, en el Torneo Sur-Centro americano celebrado la semana pasada en Recife (Brasil).

El entrenador del Recoletas, David Pisonero, analizaba así esta primera cita una vez finalizada la pretemporada invernal, “estamos muy ilusionados con la vuelta a la competición y hemos recuperado algún efectivo, el nivel de exigencia en los partidos de pretemporada ha sido bueno y en los entrenamientos hemos estado intensos, así que estamos preparados para afrontar lo que nos viene que es Anaitasuna, un choque clásico porque últimamente siempre nos cruzamos en Copa con ellos. Además es un acicate estar en la fase final de la Copa, aunque no un objetivo prioritario estando como está la Asobal”, indicó Pisonero en la previa celebrada hoy.

Aunque el equipo focaliza su esfuerzo en el encuentro de Liga Sacyr Asobal ante Bathco Torrelavega del sábado, el Recoletas no renuncia a la Copa y Pisonero destaca la importancia de la cita de mañana, “la Copa nos sirve para mucho y es un termómetro perfecto para saber como estamos, porque vamos a tener complicaciones de juego, ya vimos como Anaitasuna nos sacó del partido en la primera parte en liga, aunque eso no quiere decir que no vayamos a pelear y hemos de salir con la intensidad que hemos demostrado en los amistosos y con protagonismo de la defensa y nuestra rotación en el centro”, explicó el preparador pucelano.

Por último el entrenador del Recoletas desgranó las virtudes del rival y lo que espera del partido, “defensivamente son muy poderosos en el centro con Bonanno y Bazán y tienen una primera línea de mucha continuidad y acciones directas con jugadores como Del Arco e Izquierdo, que hacen que su juego sea muy dinámico, y nos condiciona el aspecto defensivo. Un buen resultado sería ganar de cinco pero si nos clasificamos deberá ser por el buen juego y no solo por el resultado”, comentó Pisonero.

