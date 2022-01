San Román de Hornija contará en breve con un centro de mayores

Noticias relacionadas Siete municipios de Valladolid reciben una ayuda de Diputación para fomentar el alquiler social

El municipio de San Román de Hornija ve más cerca la construcción de un centro de mayores. Así lo ha comunicado la concejala de Asuntos Sociales de San Román de Hornija, Rosa María Rabancho Motrel, quien trabaja en un proyecto para que el municipio cuente con una unidad de atención social para las personas mayores, “con el objetivo de lograrlo a lo largo de este año”. La iniciativa ya ha sido admitida por el pleno del municipio y solo falta detallar algunos puntos para que se apruebe próximamente.

Rabancho ha elaborado un boceto de lo que sería este centro, que se ubicaría en un local ya existente en San Román de Hornija, y actualmente está estudiando el presupuesto para su puesta en marcha y mantenimiento.

La concejala del PSOE concluyó que había una importante necesidad en el municipio de contar con un centro destinado a actividades para los mayores, tras 15 años trabajando dentro del ayuntamiento y observando desde allí las rutinas diarias de San Román. Ahora, ya en política, ha decidido que “es el momento. Estos años, aun habiendo mencionado que había que hacerlo, me han ido dando largas, pero ahora he presentado algo tangible, que pueden ver; no es solamente una idea, sino un proyecto como es debido”, describe Rabancho. Una idea que ha pensado incluso en el acceso a emergencias, que “está asegurado”, declara Rabancho.

