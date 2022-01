Una ONG de Valladolid busca familias españolas para acoger a niños ucranianos este verano

Ven con nosotros, ONGD dedicada a la ayuda a la infancia necesitada en Ucrania fundada a raíz del desastre del Chernóbil, busca familias que quieran acoger este verano a niños ucranianos. Los interesados pueden dirigirse antes del 7 de febrero a la entidad a través de su página web (www.venconnosotros.es), correo (ongd@venconnosotros.es) y teléfono (661971578).

Tras la imposibilidad de llevar a cabo programas de acogida en el año 2020, este pasado año 2021 la asociación ha logrado realizar con éxito los programas de verano y navidad en 2021, siendo la primera asociación en España que, siguiendo siempre los criterios de prudencia y responsabilidad para con los menores, sus familias y los socios y familias acogedoras en España, ha conseguido desplazar a un grupo de niños desde el inicio de la pandemia.

Este nuevo programa Verano 2022 será el vigésimo sexto programa de acogimiento de verano que la entidad emprende, buscando recuperar las cifras previas a la pandemia de niños y familias acogedoras implicadas. Muchas de ellas repiten a menudo la experiencia sucesivos veranos y, en su caso, Navidades o incluso por estudios de los niños en nuestro país.

Así, desde la fundación de la asociación, más de 500 niños ucranianos han mejorado sustancialmente su salud física y emocional gracias a una mejor alimentación, al cariño de las familias españolas y a la atención sanitaria. Adicionalmente, y en algunos casos, el aprendizaje de un idioma como el español ha supuesto oportunidades inéditas para estos niños para quienes un nuevo idioma y la propia experiencia del acogimiento han supuesto mejores oportunidades en sus estudios y posibilitan salidas laborales cuando crecen.

La zona de donde provienen la mayoría de los niños ucranianos que las familias españolas acogen a través de Ven Con Nosotros sigue siendo un área con muchas necesidades por tres factores clave que se solapan: los efectos del accidente de Chernóbil que continúan 36 años después; el impacto del conflicto bélico de los últimos años entre Ucrania y Rusia, y el efecto que el alcoholismo tiene en los más débiles: los niños

Respecto a los efectos de Chernóbil tres décadas después, un reciente estudio de la Universidad de Éxeter (Reino Unido) y del Instituto de Radiología Agrícola de Ucrania, encontró altos niveles de Cesio 137 en la leche de una muestra de 14 granjas de la Región de Rivne, de la que procede una parte importante de los niños a los que acogemos a través de nuestra ONG.

La concentración de estos y otros isótopos radiactivos en el organismo se asocia con un mayor riesgo de sufrir diversas enfermedades, entre ellas varios tipos de cáncer. Este riesgo puede reducirse pasando al menos 40 días al año en zonas no contaminadas. Esta es la razón por la cual el acogimiento en verano que canaliza Ven Con Nosotros es de una duración de 12 semanas (de la segunda semana de junio a la última de agosto), debido al positivo impacto que tiene una estancia prolongada en un país como el nuestro.

Por otro lado, el conflicto que Rusia, que actualmente vuelve a ser noticia, mantiene con Ucrania en la región oriental del país conocida como el Donbás lleva más de 5 años minando los recursos de Ucrania en guerra larvada cuyo fin todavía no ha tenido lugar. Muchos jóvenes en edad militar son movilizados y se pierde así no sólo en última instancia vidas, sino años de formación y trabajo, años y activos que son entre las familias que menos recursos tienen y más necesidades presentan.

Por último, parte de Ucrania, como otros países de la zona, forma parte del denominado cinturón del vodka, es decir, de entornos donde se abusa de esta bebida de altísima graduación que se ingiere a menudo desde temprana edad, de modo incontrolado y socialmente aceptado. La falta de perspectivas laborales y de medios de algunas familias se acentúa con el alcoholismo e incide especialmente en los más débiles, los propios niños que crecen a menudo con un padre o una madre alcohólica con lo que esto conlleva a menudo de negligencia, abandono, violencia, etc. Además, padecen a veces la ausencia de un progenitor o de ambos por dicha causa, bien porque no se ocupan, se ausentan, o también, por fallecimiento temprano de éstos. También pueden nacer con el síndrome del alcoholismo fetal y sufrir lo que esto conlleva en el ámbito de trastornos de socialización, aprendizaje, etc.

Ven Con Nosotros, que periódicamente visita Ucrania para poder ayudar mejor a las familias y orfanatos de dónde los niños de acogida provienen, ha comprobado como a menudo las abuelas son las que se ocupan de los niños cuando los padres por las razones ya explicadas no lo hacen.

De hecho, la experiencia de la ONG es que las abuelas son uno de los principales prescriptores que la organización tiene en la zona, pues ellas entienden a la perfección la importancia de que los niños puedan pasar el verano en España y, en algunos casos, realizar sus estudios en nuestro país.

Beneficios de los niños ucranianos tras el verano en España

Tras casi treinta años de experiencia, Ven Con Nosotros ha constatado que son muchos los beneficios que los niños ucranianos obtienen tras su paso por España, teniendo en cuenta además que la estancia es casi de 3 meses, lo que implica un plazo importante y vital en un niño que está creciendo. De modo resumido, estos beneficios hacen referencia a los siguientes aspectos:

Alimentación sana y variada: en comparación con la que ellos reciben en Ucrania, donde frutas y verduras están casi ausentes, así como pescado y carne de calidad, productos lácteos, etc. Esto, junto a otros factores, incide en que los niños ganan peso y altura durante su estancia y cogen reservas para el largo invierno ucraniano.

Dentaduras a salvo: dada la escasez de recursos de las familias de donde los niños provienen, de los pésimos hábitos de higiene bucodental que tienen, del propio efecto que la mala alimentación (con abundancia de azúcar) tienen en ellos y de otros factores, los niños ucranianos que vienen a España tiene una dentadura en un estado lamentable. Gracias a la estancia en nuestro país y el esfuerzo de las familias de acogida, mejoran notablemente, con el impacto en su salud que a largo plazo esto tiene.

Impacto emocional: convivir con familias en un entorno de paz y desarrollo y rodeados de afecto es muy beneficioso para los niños ucranianos, que ganan en autoestima y seguridad, como lo es en paralelo para las propias familias españolas que les acogen y con quienes siguen manteniendo contacto a lo largo de los años.

Ven con nosotros lleva trabajando desde hace 26 años a través de programas de acogimiento en verano, Navidades y por estudios dirigidos a los niños más necesitados de Ucrania, así como en ayuda directa en el propio país. La ONG financia, entre otros proyectos, reformas para la mejora y acondicionamiento de las casas de acogida o las viviendas familiares en que viven los niños que vienen a España, tratando de mejorar las condiciones de vida de los pequeños y de sus familias también en su país de origen.

