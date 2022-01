El UEMC Real Valladolid regresa a Pisuerga después de 40 días sin baloncesto

Tercera etapa del maratón de partidos en el que está inmerso el UEMC Real Valladolid Baloncesto. Cuarenta días después el Pucela Basket volverá a Pisuerga, un hecho reseñable para Roberto González, tal y como ha reconocido en la rueda de prensa previa al encuentro ante el CB Prat (miércoles 19 de enero a las 20:45 horas).

“La principal noticia es que más de un mes después tenemos baloncesto en Pisuerga. Es una alegría que podamos disfrutarlo el equipo y la afición juntos”, destacó el técnico. Además, Roberto González avisó sobre las fortalezas del rival, el CB Prat. “Es un equipo joven, con calidad y vinculado al Joventut Badalona. Está compitiendo bien, vienen de ganar en la cancha del CB Almansa con Afanion y plantarle cara a equipos punteros de la liga”.

Para el entrenador del UEMC Real Valladolid Baloncesto, no obstante, será clave la ansiada regularidad en plena vorágine de encuentros, ya que este, el aplazado de la jornada número 13, será el tercero en ocho días. “Esperamos tener la concentración, la dureza y el baloncesto suficientes para darle una alegría a nuestra afición. No sabíamos cómo íbamos a estar después del parón y hemos tenido un carrusel de juego. No estamos acostumbrados a este ritmo y los partidos implican una exigencia máxima, pero cuando las vas teniendo cada tres días, el cansancio y los errores se acumulan”.

Finalmente, Roberto González habló sobre las molestias físicas que han sufrido Kavion Pippen y Jordy Kuiper esta semana. “Pippen recibió un golpe en el hombro en Cáceres y esperemos que entrene hoy con el grupo. Kuiper sufrió un pequeño esguince de tobillo y está ejercitándose con molestias, pero para el partido espero contar con todos”.

