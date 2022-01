Un golazo de Cristo da el triunfo al Real Valladolid ante un correoso Burgos

El Real Valladolid se puso el mono de faena para superar al Burgos CF (1-0) en un derbi castellano de trabajo duro, con menos quilates pero del que se ha obtenido tres puntos valiosos como los diamantes para permitir a los blanquivioleta sumar su cuarto triunfo consecutivo y dormir en puestos de ascenso directo. Ese enfrentamiento entre mineros se resolvió con la clase de los mejores orfebres, la que puso Cristo para marcar un tanto precioso en la recta final del encuentro.

Sin dar la impresión de ser el rodillo que acostumbra ser el Pucela en el Estadio José Zorrilla, lo cierto es que la estadística revela que los locales tuvieron constancia para labrar su camino en la pared burgalesa. 23 tiros en total, 7 de ellos a puerta, fue el bagaje ofensivo de los de Pacheta, que se aplicaron con maestría en defensa para solo ceder un tiro entre los tres palos, que atajó fácil Masip.

No obstante, en todo momento fue el Real Valladolid quien más se aproximó al gol. Plano y Fresneda lo intentaron antes del minuto 10, después Roque Mesa con un disparo lateral de falta directa probó los reflejos, buenos, del meta Herrero, y ya en el ecuador del primer acto se vieron las ocasiones más claras para el Pucela. Weissman pudo marcar en el 27' después de un buen pase de Plata que Plano deja pasar para que el '9' controlase en el área, pero su disparo fue atajado por el portero, y ahí comenzó una oleada que no encontró el fruto que buscaba. Las buenas combinaciones no lograban ser finalizadas con peligro y aunque se rondó el área faltaba esa chispa, ese último golpeo, que desembocara en el gol.

Golazo y tres puntos

Con esa misma ambición salió el equipo vallisoletano tras el descanso. Tuvo un susto en el 50' con un disparo rival que se perdió cruzado, y a partir de ahí asumió el peso ofensivo para rondar de nuevo la portería de Herrero. Toni dispuso de varios acercamientos que no se concretaron, tampoco el disparo de Plano tras una hermosa actuación coral entre Toni, Roque Mesa y Plata, y de nuevo Roque Mesa y Toni Villa en sendas llegadas trataron de desequilibrar sin éxito.

Con el avance del reloj el balón se alejó de las áreas hasta que en los últimos quince minutos esa contención se desbordó para vivir un choque de lado a lado en el que cualquiera podía pescar. A pesar de esa situación la defensa blanquivioleta demostró seguridad para llegar sin sobresaltos a la recta final y ahí es cuando apareció Cristo para sacar un disparo ajustado a la escuadra desde la frontal y adelantar al Real Valladolid. Sería un gol decisivo ya que aunque el Burgos CF apretó, y tuvo una clara con un disparo de Riki que se fue fuera en el 89', el entramado defensivo de los vallisoletanos se impuso a cualquier sombra de inquietud.

Con 43 puntos tras 23 jornadas el Real Valladolid ocupa este sábado la segunda posición a dos puntos del líder, a la espera de que tanto Almería como Eibar jueguen sus partidos. En cualquier caso, una victoria que deja al equipo opositando al ascenso directo en una semana en la que no hay competición inmediata ya que LaLiga SmartBank no vuelve hasta dentro de 15 días debido al parón motivado por la disputa de la Copa del Rey.

Ficha técnica

(1) Real Valladolid: Masip; Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez (Kiko Olivas, min. 69), Nacho; Plata (Cristo, min. 62), Aguado (Anuar, min. 84), Roque Mesa (Alcaraz, min. 69), Toni Villa (Morci, min. 69); Plano, Weissman

(0) Burgos CF: Herrero; Álvaro R., Córdoba, Grego S., Matos; Raúl Navarro (Andy, min. 55), Mumo (Alegría, min. 85), Elgezabal (Ernesto, min. 85), Valcarce; Guillermo (Saúl Berjón, min. 67), Juanma (Riki, min. 67)

Goles: 1-0, Cristo, min. 81

Árbitro: Iglesias Villanueva (C.T. gallego) amonestó con cartulina amarilla a los visitantes Grego y Matos

