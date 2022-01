El 'restaurador enmascarado' de Castronuño trasciende el Atlántico hasta 'The New York Times'

Si bien el rotativo estadounidense 'The New York Times' tuvo en sus manos la exclusiva del 'Caso Watergate', de la cual se llevó el mérito 'The Washington Post', de la mano de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, el diario neoyorquino ha sacado a la luz el misterio del "restaurador enmascarado" de la Iglesia de Santa María del Castillo. El periodista Nicholas Casey expone en su pieza, publicada el pasado domingo, 2 de enero, la "reparación anónima", que posteriormente se constató que databa desde hacía años, de parte de la estructura.

El reportaje pone de manifiesto el "escándalo" que tiene lugar en España y, más concretamente, en Castilla, "el corazón del país", con respecto a la multitud "de elementos viejos que necesitan ser reparados". Cabe destacar que la polémica saltó a la palestra tras una publicación, por parte de un vecino en sus redes sociales, en la que se observaban restos de cemento en la fachada del Bien de Interés Cultural de la vallisoletana localidad.

El texto da fe de la multitud de "castillos, murallas, fortalezas y tumbas" que copan las fronteras construidas por civilizaciones que conquistaron la zona y tuvieron el deseo de dejar muestras de su presencia "para el resto de los tiempos".

El misterioso remozado del templo, erigido hacia el año 1250 por los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, suscita la duda en el alcalde de Castronuño, Enrique Seoane, ya que "si no se hace el trabajo de la restauración ahora, no se hará nunca", tal y como refleja 'Un misterio español: ¿Es un restaurador enmascarado el culpable de la reparación fallida de una iglesia?'. Apoya esta pregunta en las también recientes restauraciones de los frescos y del retablo, "que fueron restaurados de manera profesional", y ahora presentan desperfectos.

Asimismo, el texto alude al ejemplo de otro empeño por restaurar la memoria y el patrimonio del país con el caso del 'Ecce Homo', fresco de Jesús, coronado, que se pensó, en un inicio, que "fue vandalizado".

Sigue los temas que te interesan