Teléfonos colapsados o citas a los diez días: pesadilla en plena sexta ola COVID-19

La Plataforma en Defensa del Centro de Salud de la Zona Básica de Laguna de Duero, Boecillo y Viana ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, que “siendo entre todos los municipios el centro de salud con la incidencia más alta de la sexta ola” los vecinos “no pueden contactar con sus médicos, los teléfonos están colapsados, no se dan citas antes de diez días, ni siquiera para Pediatría y las colas para realizar PCR dan la vuelta a la manzana”.

Además se han preguntado, en dicho escrito, si se puede decir ya que “el centro está desbordado” y han lanzado un dado al Gerente de Atención Primaria sobre los “excelentes números del centro” con ironía.

“Lo hemos dicho por activa y por pasiva; por escrito y en persona; hemos salido a la calle a gritarlo… Hace años que deberíamos contar con un segundo Centro de Salud pero en ningún momento han tenido intención de abordarlo y tampoco de reforzar el que tenemos. Ahora la pandemia nos golpea mucho más que a otras Zonas de Base de Salud pues ya acarreábamos graves deficiencias. Poco o nada les ha importado a los gestores de la sanidad de esta comunidad las continuas denuncias de esta Plataforma”, han asegurado desde la plataforma.

Además han recordado que el 14 de noviembre salieron a la calle para denunciar estos hechos y han apuntado que desde la Consejería de Sanidad no tienen pensado recibirles hasta el 19 de enero. “Prisa por atender nuestros problemas no tienen”. Y han cargado contra el PP por el adelanto electoral.

“Estamos hartos de decir que necesitamos más médicos, que para una consulta de atención primaria no podemos esperar 20 días, que no aguantamos más, que no se puede jugar con la salud de las personas. No merecemos otra cosa que reforzar y mejorar nuestro Centro de Salud. Parecen haber olvidado los aplausos a las 8 de la tarde y las sirenas en favor de un del sistema público de sanidad que en los peores momentos, como el actual, ha demostrado estar a la altura. Lo que está ocurriendo es completamente negligente, la salud de nuestros vecinos no puede seguir esperando más”, finaliza el comunicado.

