Un arquitecto y graduado de la UVa se lleva su particular premio de Navidad

Con los trabajos premiados se han inaugurados dos exposiciones similares, tanto en Atenas (European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies) como en Chicago (The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design), que permanecerán abiertas hasta el 16 de enero, en donde permanecen expuestos los tres trabajos por los que ha sido premiado Jorge Cobo.

Los galardones han sido entregados el pasado 10 de diciembre, en una ceremonia celebrada en el Divani Palace Acropolis de Atenas, que contó con la presencia de una representación del Ministerio de Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Grecia y de las entidades organizadoras.

El diseño de una ciudad deportiva en Turín, una estación de tren en Xian (China) y la rehabilitación de unos depósitos de agua en las azoteas de Nueva York reconvertidas en viviendas son los tres proyectos con los que ha sido reconocido Jorge Cobo Susperregui. Este último proyecto lleva a sus espaldas numerosos premios internacionales, mientras que el primero, la ciudad deportiva de Turín, procede de la idea original de su proyecto Fin de Grado presentado en la Escuela Técnica de Arquitectura de Valladolid (ETSAVA).

En su aún joven trayectoria profesional ha conseguido los siguientes premios: Best Tiny House of the Year 2020 (primer premio); Gaudí Architecture Award 2020, pimer premio al mejor proyecto no construido en los últimos años en todo el mundo, diseñado por un arquitecto joven; TOP 20 Arquitectos jóvenes de España y Portugal 2019 - Fundación Arquia; Mención de Honor al Mejor Proyecto Final de Carrera presentado entre 2016 y 2019. A lo que se añaden proyectos premiados en España, Xian (China), Milán y Turín (Italia), Nueva York (EEUU), Noruega, República Checa, etc.

En la actualidad, Jorge Cobo Susperregui comparte estudio con Aurora Donoso, doctora en Arquitectura por la Universidad de Sevilla. Ambos han sido colaboradores en el estudio NO.MAD Arquitectos gracias a una beca de la Fundación ARQUIA.

Los premios

El Europe 40under40 Awards se trata de un importante galardón a nivel internacional que ha sido otorgado, entre otros, en 2008 y 2010, a Bjarke Ingels de BIG y Barozzi Veiga. A largo de los años, el premio también ha recaído en estudios de la talla de MVRDV, UNstudio, Juan Herros y Ábalos, RCR, Adjaye Associates, Shigeru Ban o Eduardo Arroyo (NO.MAD Arquitectos).