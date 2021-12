Policía y Guardia Civil intensificarán la vigilancia en los entornos comerciales de Valladolid

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, el comisario jefe provincial del CNP, Luis Gibert, el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, Juan Miguel Recio Álvarez, el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Palomino Echegoyen, acompañados por representantes de las asociaciones de comercio AVADECO y FECOSVA, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y el gremio de joyeros, han presentado esta mañana en una de las calles del centro urbano de Valladolid el Plan Comercio Seguro.

El dispositivo operativo 'Comercio Seguro, campaña de Navidad 2021-2022', se inició el día 26 de noviembre del año 2021, se desarrolla en dos fases, la fase previa finalizó el 10 de diciembre y la fase operativa continua hasta 9 enero 2022.

En la fase previa, los mandos policiales mantienen reuniones con comerciantes y colectivos ciudadanos para informar de consejos preventivos, recibir sugerencias y necesidades y buscar la colaboración ciudadana que pueda aportar información útil para los agentes e investigadores.

La fase operativa y central del dispositivo se prolongará hasta el 9 de enero de 2022. En esta fase se intensifica la presencia policial.

Objetivos del Dispositivo Policial

Los objetivos son reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos, en unos días en los que aumenta la actividad comercial y se producen aglomeraciones de personas, incluyendo también lugares de almacenamiento, distribución, etc., que pueden ser objeto de robos con fuerza.

Enmarcado dentro del 'Plan Comercio Seguro' aprobado por Resolución del director general de la Policía el 24 de julio de 2013, que adquiere carácter permanente a través de la Resolución de la DGP, de 31 de mayo de 2017, con el objeto de mejorar la prevención de hechos delictivos de los que son víctimas tanto los comerciantes como los clientes; principalmente, hurtos, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y fraudes.

El subdelegado destaca que "el objetivo primordial de esta iniciativa es mejorar la seguridad del sector comercial en estas fechas, este operativo contribuye a prevenir conductas delictivas tanto en las zonas de ocio como en las zonas comerciales" y ha invitado a los vallisoletanos a seguir las recomendaciones sobre seguridad acerca del uso de las tarjetas bancarias, compras por Internet, custodia de enseres personales, protección de domicilios y establecimientos, conductas en aglomeraciones y en general buenas prácticas comerciales.

Una parte fundamental es lograr la participación activa de los sectores implicados, que colaboran tanto en la preparación del dispositivo, como en desarrollo del mismo y mantiene una relación permanente con los Policías adscritos al Plan, aunando esfuerzos para lograr mayor rapidez y eficacia.

Comerciantes y ciudadanos

La valoración global del dispositivo operativo 'Comercio Seguro', es positiva, además del aumento de presencia policial en las zonas comerciales de mayor afluencia, se presta atención en este dispositivo preventivo, a los robos cometidos mediante el método del butrón en tiendas y establecimientos, debido al incremento de mercancías en almacenes.

Las asociaciones de comerciantes, las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio y la hostelería, así como el conjunto total de los ciudadanos, han valorado muy positivamente la iniciativa. Se ha constatado un alto grado de satisfacción ante el aumento de la presencia policial en las zonas comerciales que han llevado a minimizar el riesgo de comisión de actividades ilícitas, valorándose la rapidez y la eficacia en las intervenciones realizadas durante la campaña. La labor de los Delegados de Participación Ciudadana ha sido reconocida ya que les proporciona una “persona de referencia” con la cual poder contactar ante cualquier duda y problema.

Se ha diseñado un dispositivo integral en el que participan más de 100 agentes adscritos a las Brigadas. Sobre todo, de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana con el apoyo técnico de efectivos de Policía Científica. Los integrantes en el mismo estarán presentes en las calles, en las zonas comerciales, en los accesos de la ciudad, en las estaciones de los transportes públicos… atentos a los movimientos de las personas que viven, compran, visitan o se hospedan en esta ciudad para detectar alguna cualquier manifestación delictiva y neutralizarla.

Campaña de sensibilización

Aunque parezcan recomendaciones obvias es importante en estas fechas señaladas, reiterar una serie de consejos sencillos que pueden adoptar los ciudadanos, con los que la posibilidad de ser víctima de un delito de hurto o de un fraude se puede reducir notablemente.

Ser conscientes de que durante las aglomeraciones que se producen en los establecimientos comerciales, en los mercadillos navideños y en los ejes comerciales en horas punta, son el caldo de cultivo propicio, para que los “carteristas” y “descuideros” nos roben el bolso, la cartera o el móvil.

Este tipo de bandas suelen actuar en grupo y no dudarán en robarnos ante cualquier despiste o descuido que tengamos de nuestras pertenencias.

Por todo ello es importante que, si vamos a realizar compras o pasear, llevemos el bolso cruzado a modo de bandolera, colocado de frente y con la cremallera cerrada.

Podemos prescindir del bolso y distribuir el dinero, las tarjetas y/o la documentación en los bolsillos interiores de las prendas de abrigo. Nunca en los bolsillos traseros del pantalón.

Si alguien tropieza con usted compruebe que no le han quitado la cartera.

Si nos encontramos en un bar, discoteca etc, procuremos dejar nuestras prendas en el guardarropa. Si el establecimiento no dispone de este servicio, no perder de vista nuestros efectos.

Si nos vamos a ausentar de la mesa no dejar el bolso solo, una de las personas del grupo puede encargarse de guardarlo.

No dejar el móvil sobre la barra o mesa del local.

En cuanto a las tarjetas de crédito, realice las transacciones cuando y donde se sienta seguro.

Tape con la mano el teclado en el momento en que va a introducir la clave en el teclado. Recoja siempre el recibo ya que contiene información sobre su cuenta bancaria.

Guía Comercio Seguro

La Policía Nacional pone a disposición estos días la Guía Comercio Seguro en la que se plasman pautas de actuación que favorecen la seguridad de los negocios. En la guía se explica cómo actuar ante hechos delictivos, instando a llamar al 091, cómo presentar una denuncia, y se dan pautas acerca de la utilización de los medios de pago y el comercio electrónico, entre otras. Enlace a la web de la Policía, donde están colgadas todas publicaciones (los trípticos y guías) del Plan Comercio Seguro.

