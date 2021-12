“Para mí fue una experiencia inolvidable. Un día que llevaba esperando durante muchos meses. Creo que fue un concierto épico en el que tanto Natos como Waor se comieron el escenario desde el minuto uno”, nos cuenta Silvia García Gregorio.

Esta vallisoletana de 32 años, escritora de microrrelatos en prosa basados en sus sentimientos, estuvo presente el sábado en el Polideportivo Pisuerga en el concierto de ambos cantantes que se ha tornado en polémica tras una imagen en la que posaban los componentes del grupo con el público sin que, prácticamente nadie, tuviera puesta la mascarilla tal y como establece la ley cuando el concierto se celebra en el interior del recinto.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este lunes que se investigará si se cumplieron las medidas sanitarias en dicho concierto. “Sí, he visto esta actuación y se ha abierto la correspondiente investigación para analizar esa situación y serán los técnicos los que tomarán decisiones”, ha argumentado Mañueco.

“Veo bien que se investigue lo ocurrido. Desde mi punto de vista los vigilantes de seguridad, cantantes y todo el equipo estuvieron atentos a las mascarillas. De hecho no perdían ojo y en cuanto veían a alguien sin ella se lo decían. Nos quitamos la mascarilla para hacer la fotografía”, añade Silvia.

La vallisoletana apunta que repetiría “sin dudarlo” y censura la basura que muchos tiraron al suelo antes del comienzo del espectáculo, tema este que también ha sido criticado por los vecinos que viven cerca del polideportivo.

“Conocí a mucha gente de Madrid, León o del País Vasco que vinieron únicamente para el concierto. Me gustaría tachar la conducta de mucha gente que tiraba la basura al suelo en vez de a un contenedor. Esto es algo que me molesta y no entiendo personalmente”, añade nuestra entrevistada.

Silvia nos cuenta, ilusionada, cómo recuerda cuando “Natos y Waor bajaron del escenario y les dio la mano” en un momento que “fue un lujo”. Todo lo que recuerda del concierto es positivo.

Pese a ello la polémica se ha centrado en este concierto tras la imagen y la Junta buscará respuestas a sus preguntas ahora que la incidencia sigue subiendo en plena sexta ola COVID-19.

