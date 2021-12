Lío en Tudela: el alcalde asegura el reparto de alimentos tras pedir la oposición su dimisión

Óscar Maeso González, portavoz del PP de Tudela de Duero y Herrera de Duero, Óscar Soto Palencia, portavoz del AE Somos Duero y Virginia Cortijo Cabezón, portavoz de Independientes Herrera de Duero han “denunciado públicamente la situación del Banco de Alimentos y Cruz Roja en Tudela de Duero” y han presentado al pleno una moción en la que aseguran que “el Ayuntamiento debe cumplir con sus obligaciones de prestación de servicios sociales” y además “cubrir las necesidades mínimas de alimentación de los vecinos más necesitados” afirmando que “no entienden la demagogia con la que se está tratando la gestión de la futura ubicación del Banco de Alimentos”.

“Después de las inquietudes y preocupaciones manifestadas por la falta de ubicación física del Banco de Alimentos y el peligro de no poder almacenar y por lo tanto no poder entregar los alimentos a las personas necesitadas en anteriores plenos por el público asistente, usuario algunos del Banco de Alimentos y sus miembros se está viendo que por parte del Ayuntamiento no hay intención alguna de solucionar el problema que ha provocado su falta de planificación. Este equipo de gobierno: PSOE e IU. Y máxime cuando el alcalde ha reordenado su desalojo de la actual ubicación del Banco de Alimentos”, aseguran en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Además añaden que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento han trabajado para “apartar a Cruz Roja de la gestión y reparto de los alimentos del Banco de Alimentos”.

Por ello han pedido la dimisión del alcalde de Tudela de Duero “por su mala gestión, negligencia y falta de sensibilidad con los más necesitados”.

Respuesta del alcalde

El alcalde de la localidad vallisoletana, Luis Javier Gómez Potente, ha emitido un bando municipal en el que contesta a la oposición afirmando que “el edificio que tradicionalmente empleaba Cruz Roja como punto de reparto de alimentos se va a rehabilitar por completo para convertirse en sede de Protección Civil".

Añade además que el Ayuntamiento “ha ofrecido a Cruz Roja el bar El Túnel de forma provisional” un espacio que dispone de las mismas dimensiones y que “han limpiado y adecuado para este fin”.

“La propuesta no ha sido aceptada por razones de ubicación. El Ayuntamiento no dispone de ningún otro lugar con las características requeridas. Tampoco Cruz Roja nos ha propuesto otro lugar alternativo”, ha añadido en el bando municipal el alcalde que firma el documento.

Además ha añadido que el equipo de gobierno “se compromete ante la ciudadanía que de ninguna manera se va a dejar de repartir los alimentos” y añade que “si no es a través de Cruz Roja, lo realizará el Ayuntamiento con sus propios medios” ya que “para la Institución Municipal es un servicio prioritario”.

Bando municipal del alcalde de Tudela de Duero

