Investigan en Valladolid un posible caso de Ómicron de una persona que no ha viajado a África

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado hoy de que se investiga en el Hospital Clínico de Valladolid un caso sospechoso de la variante Ómicron de una persona contagiada de COVID-19 y que “no ha viajado a África”, como ha apuntado.

Según ha avanzado la consejera, el estudio se está desarrollando en el hospital vallisoletano pero la persona no es de la provincia. Como ha dado a conocer Casado, se le ha realizado una prueba PCR y “se ha generado una sospecha” que, de confirmarse, podría ser el primer caso de esta cepa en la Comunidad. Aunque ha matizado que las posibilidades "son muy bajas", después de un análisis de microbiología sobre el que todavía no se tiene el resultado.

Hay que recordar que se trata de una nueva variante que la Organización Mundial de la Salud ha declarado de «variante de preocupación" y que ya comienzan a saltar casos en otras comunidades.

Tanto la consejera de Sanidad como el vicepresidente Francisco Igea han asegurado que tienen claro que “habrá casos” en Castilla y León, aunque han vuelto a llamar a la calma. “Lo que hay que decir a la ciudadanía es mantén las mismas medidas, estos días se sobreactúan y se toman medidas que pueden sembrar un miedo innecesario. Está claro que habrá casos, pero hay que mantener la calma”. Para terminar animando a que la población se vacuna, “porque es la única forma de acabar con esto”, han insistido.

"Lo vamos a tener"

No obstante, la consejera de Sanidad cree que “el momento actual ha cambiado” respecto a los primeros meses de la pandemia “gracias a la vacunación” y que “ahora tenemos que estudiar el grado de trasmisión y valorar el impacto que tiene en las Ucis y en los hospitales”.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, también ha confirmado de que se detectarán "más casos de Ómicron", y que acabará siendo la mayoritaria, como ha ocurrido con la Delta y otras anteriores. "No hemos conseguido parar nunca en la frontera", ha afirmado sobre el coronoavirus para dejarlo zanjado con un "si no lo tenemos, lo vamos a tener, que no quepa ninguna duda".

