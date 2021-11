Íscar sobre el tuit compartido por el PP en contra del alcalde: "Ha sido un desacierto"

El presidente de la Diputación y presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar se ha mostrado tajante ante la polémica del tuit compartido el pasado viernes por la responsable de prensa del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Raquel Sanz.

En la publicación podía leerse: "Si nos juntamos treinta valientes podemos tomar el ayuntamiento de Valladolid y acabar con el alcalde al estilo Mussolini, con su Claretta Petacci y todo. No me hagáis caso, es que estoy conduciendo por el centro y bueno, qué os puedo decir".

A la pregunta sobre si Sanz debería dimitir por compartir la publicación, Íscar ha señalado "que el medio en el que se produjo es un desacierto" y se ha mostrado contundente mostrando el rechazo ante el hecho de retuitear tal publicación.

"Creo que honra a Raquel reconocer los errores, aunque me gustaría que esa vara de medir se aplique a todo el mundo, porque todos cometemos errores", ha explicado Íscar. "Yo he manifestado y el PP también que tenemos claro hacía dónde seguir y cómo se deben hacer las cosas y no es una cuestión de quién tenga que dimitir", ha puntualizado el presidente de la institución provincial.

Íscar se queda con "el trabajo intenso, que es de agradecer y valorar y un error lo comete cualquiera. Ya he manifestado mi parecer públicamente y poco más se puede decir. Esto es una responsabilidad del grupo municipal y creo que ha asumido ese error".

Asimismo, el presidente de la Diputación de Valladolid no ha querido profundizar en si alguien debería asumir más responsabilidades. "Muchas veces y en este caso a la persona a la que se refiere el tuit (sin nombrarle directamente y en referencia a Óscar Puente) en sus redes personales ha hablado muchas veces con unos ataques desmedidos y en ningún momento ha asumido ni pedido perdón por los ataques que ha hecho. Así que ojalá, y lo digo muy alto, que todos asumamos los errores que cometemos, yo ya le he manifestado personalmente mi malestar por lo ocurrido", ha sentenciado.

Íscar ha manifestado que "a las familias les preocupa la movilidad, el soterramiento, la subida del precio de la luz, los ERTEs... porque estamos en un contexto muy complicado y hay muchas familias que lo están pasando muy mal y que necesitan una respuesta de los que tenemos esa responsabilidad pública. Me quedo con lo importante, pero es cierto que ha habido un error que se ha reconocido y lo importante es seguir trabajando y dejarnos de enredos internos que preocupan muy poco a la sociedad vallisoletana", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan