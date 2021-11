Puente anuncia acciones legales por un tuit que pide "acabar" con él al "estilo Mussolini"

“Desconcertado y en shock porque creo que hay cosas que se deberían de intentar cuidar un poco más”. Así ha manifestado hoy sentirse el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, después de que el Grupo Municipal del Partido Popular, a través de su cuenta de Twitter, retuiteara un tuit en el que animaba a tomar el Ayuntamiento y acabar con él.

“Si nos juntamos 30 valientes podemos tomar el Ayuntamiento de Valladolid y acabar con el alcalde al estilo Mussolini, con su Claretta Petacci y todo…”, rezaba el tuit que después fue borrado por su autor. Un mensaje que se retuiteó desde la cuenta oficial del Grupo Municipal del PP y que ha hecho que Puente afirmara que “no sé qué es lo que quieren, han entrado en una deriva tremendamente preocupante”.

Es más, se ha preguntado “¿Qué es lo que quieren? ¿Que alguien me agreda por la calle? Porque ya no es la primera vez. Hace ya no mucho tiempo De Santiago-Juárez animaba a la gente a que me hicieran la vida imposible por la calle en un tuit”.

Un mensaje que el regidor no considera ya un desliz porque ha valorado que “forma parte de una estrategia y es una escalada insoportable. No entiendo esta forma de actuar del PP. Da la sensación de que se están americanizando al estilo del asalto al Capitolio.”

"No se puede tolerar ni admitir"

Por ello, Puente ha anunciado que “he certificado ya los dos tuits y me voy a ir al juzgado porque son amenazas de muerte a mí y a la persona que me acompaña. Esto no se puede tolerar ni admitir”.

El tuit y la respuesta de la polémica

Además, espera que haya una “reacción del PP diferente a la primera en la que no han estado a la altura. Si persisten es evidente que no es un error y es una estrategia deliberada y definida”. Porque el alcalde, tras leer el mensaje y reprobar al PP su retuit, recibió como respuesta de la formación política que el tuit original era una “ironía”.

Algo que no ha convencido a Puente quien ha recordado que “la persona que está al frente de la comunicación en el Grupo Popular ha sido víctima de delitos de odio de este tipo y se vio obligada a ir a los tribunales. Parece mentira que la misma persona o las de su entorno se dediquen a hacer estas cosas”.

“No veo la ironía por ningún sitio, me parece que todo tiene un límite. Por eso voy a ir a la justicia y espero que actúe como con el rapero que hacía unas letras que incitaba a matar a alguien ¿o no es lo mismo? A mí me parece que sí, con la gravedad que es un grupo político, supuestamente democrático el que encima hace estas cosas”, ha añadido.

Por último, ha declarado sentirse “tremendamente disgustado y afectado porque ya no sé qué quieren ni lo que buscan” y ha subrayado no entender la situación puesto que su relación con los concejales del PP “no creo que esté tan mal como para que se llegue a estos extremos. Tengo con todos una relación personal cordial”.

