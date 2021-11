El sueño del presidente

Desde el 18 de junio de 2015, Alejandro García Pellitero está involucrado con un nuevo proyecto, el del basket en Valladolid, que crece año a año tras estar a punto de dejar a la ciudad sin uno de sus deportes predilectos después del conflicto con el CB Valladolid.

A sus 49 años, este amante de la música, de los viajes y del cine, se vio en ‘La Lista de Schindler’ hasta tres veces en la gran pantalla en la misma semana cuando se estrenó, coge las riendas asumiendo la presidencia en un proyecto de continuación y en busca del tan ansiado ascenso.

Otro reto para Alejandro García Pellitero. En esta ocasión al frente del Real Valladolid Baloncesto. ¿Cómo lo afronta?

Con ilusión y ganas. Es una continuación de lo que veníamos haciendo, yo entre ellos. Al final el club tiene varios equipos. Uno que está en la cancha y que vemos jugar y luego está el equipo de directivos que es el que sigue adelante con todo el trabajo organizado y repartido para intentar llegar a lo más alto lo antes posible.

¿Es la sombra de Mike Hansen alargada?

Creo que no. Al final, el club está por encima de las personas y eso lo ha dicho él, lo digo yo y lo afirmará el próximo que venga. Estamos aquí, hemos dado a luz el club, le estamos criando, educando y preparando para que sea cada vez más fuerte. Para que tenga una piernas fuertes también y viva muchos años.

¿Qué se va a mantener de la anterior gestión? ¿Qué va a cambiar?

Estamos con la temporada en marcha y el trabajo se mantiene. Hemos reestructurado a los responsables de cada área. Eso se va a mantener. No vamos a cambiar nada. Si las cosas funcionan bien no hay que modificar nada. Somos los mismos los que seguimos trabajando.

En cuanto a la situación deportiva, ¿Cómo ve el comienzo de temporada y cuál puede ser el techo este año?

Creo que al Playoff vamos a llegar sí o sí y, a partir de ahí que nos acompañe un poco la suerte e intentar llegar lo más lejos posible. Tenemos equipo para ubicarnos más arriba de lo que estamos ahora. Del quinto al octavo, seguro. Mejorar el juego, que nos respeten las lesiones y tener un poco de suerte, es clave para estar lo más arriba posible.

¿El ascenso entre los objetivos?

Yo creo que sí. Siempre hacemos el equipo en busca de lograr el ascenso. Tener una plantilla de 1,5 millones no te garantiza el ascenso. Lo demostramos hace dos años, primeros casi toda la Liga. Siempre hay que pensar que podemos ascender.

En caso de que se produjera ese ascenso sobre el parqué, ¿Se puede afrontar el ascenso en los despachos?

Tienen que pasar cosas. El borrador de la Ley del Deporte que hay, por lo que nos dicen, elimina el condicionante de convertirte en SAD (Sociedad Anónima Deportiva) para subir a ACB. Eso es quitar una de las mayores piedras que hay en el camino. Si esto es cierto, o se produce, es más fácil dar el salto a la ACB.

Todo depende, por tanto, de ese cambio normativo.

Vemos que hay equipos que no son SAD y están en ACB, o en el fútbol. A lo mejor, lo que hay que hacer es una Sociedad Anónima que no tiene que ser deportiva. Se pueden estudiar otras fórmulas y, de la mano del Real Valladolid, intentar dar un golpe encima de la mesa e intentar que a través de ellos o con ellos nos ayudaran a dar forma a ese equipo de ACB.

Alejandro García Pellitero atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León

Este tema ya se abordó en el pasado. ¿Con Ronaldo ha habido conversaciones sobre ello?

No, todavía no. Hay que tener en cuenta que en ACB te vas a un presupuesto de 3,5-4 millones. Con la ayuda del Real Valladolid en un proyecto de ACB, es más sencillo que lleguen patrocinadores grandes y que aporten. Vimos el cambio de LEB Plata a LEB Oro que se tradujo en más patrocinadores, abonados y demás porque tienes más visibilidad. El siguiente escalón atraería a más economía alrededor del club.

Al final, si hacemos algún tipo de movimiento con el Real Valladolid, que suponga que ellos sean el accionista mayoritario con inversión grande de dinero, les afectaría a ellos en su límite salarial. No es tan fácil.

No es que el Real Valladolid no quiera. Las cosas hay que hacerlas con un orden y medida porque les puede afectar en su parcela deportiva o en la parcela económica.

¿Está Ronaldo muy involucrado en el proyecto del baloncesto?

Sí. Es muy cercano y campechano. Puedes hablar de cualquier cosa con él. De la sociedad de Valladolid, de su gastronomía, del vino… Le gusta el baloncesto. Hace una gran labor de visibilidad del club y todo acaba sumando.

¿Qué daría Alejandro García Pellitero por ver al Real Valladolid Baloncesto el año que viene en ACB?

Todo el trabajo y el tiempo necesario, si fuera posible y a corto plazo. Pienso que se logrará más pronto que tarde.

¿Cómo va a alternar su presidencia en el Real Valladolid Baloncesto con la de AVADECO?

Son cosas diferentes. En AVADECO o las Asociaciones Empresariales en las que estoy hay técnicos y personas que están ahí y hacen el trabajo. En el club hace falta que todos llevemos una labor más diaria. AVADECO va a cumplir 45 años dentro de poco. Son estructuras consolidadas y no necesitan la presencia en el día a día como sí que lo precisa el baloncesto.

¿La idea es seguir en la presidencia de AVADECO?

Sí, sin duda.

Y además, su empresa familiar de colchones. No para. ¿Cómo va el comercio?

Así es. Ese es el negocio familiar y de lo que se vive. De algo hay que comer (risas). El general, el comercio no está viviendo el mejor momento porque se han creado unos hábitos de consumo durante el confinamiento con la venta online y no todo lo que se vende se compra por la red. La gente se está volviendo muy cómoda. Le cuesta más salir de casa. Todavía sigue un poco reticente a entrar en sitios cerrados. Está costando recuperar las cifras de venta anteriores a la pandemia. Se vende, se mejora, pero la subida de precios de suministros, problemas en el transporte… no son buenas noticias. Todo esto hace que se afronte el futuro de una forma cautelosa mirando a Navidad. Esperemos, al menos, mantener las cifras.

Alejandro García Pellitero

¿Puede ser la Navidad un punto de inflexión para bien?

Todos los años, entre la Navidad y las rebajas de enero, se produce el mayor volumen de ventas. En Valladolid, climatología fría, las prendas de invierno cifran más que las de verano… Digamos que está todo a favor. Ahora llega el Black Friday y anima a las compras. Es el momento ahora de ver si los resultados acompañan.

El jueves se va a producir el encendido navideño en Valladolid. ¿Ayuda al comercio?

Sí. Es como cuando vas al supermercado y ya están los polvorones que piensas: “Ya estamos en Navidad”, las luces igual. Acaban siendo el pistoletazo de salida a las compras. Todo ayuda, las luces son cada vez más espectaculares. La empresa con la que se trabaja es la mejor del mundo en iluminación. Eso hace que seamos un punto de atracción en toda la Comunidad y que venir a ver las luces de Navidad pueda ayudar a que hagan alguna compra.

Objetivo y deseo mirando al futuro

Subir a ACB sería el deseo principal y el de todos los aficionados al baloncesto de Valladolid. Para que lo logremos, más pronto o tarde, tiene que acompañar la suerte porque nosotros trabajamos para conseguirlo.

