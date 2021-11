Al Recoletas se le acaba la gasolina ante un superior BM Logroño

No pudo ser pero nada que reprochar, al Recoletas Atlético Valladolid no le dio con lo que tenía para puntuar ante un BM Logroño La Rioja que demostró en Huerta del Rey el porqué de su condición de candidato a la segunda plaza de la Liga Sacyr Asobal. Los visitantes se impusieron por 28-33, pero no les resultó tarea fácil ni mucho menos, ya que los pucelanos no solo fueron por delante durante muchos minutos sino que su defensa puso en serios apuros a los riojanos, especialmente en la primera mitad.

Pero en la segunda parte al Recoletas le faltó fuelle y el BM Logroño tomó la delantera a los cinco minutos y ya no la abandonó hasta el final, aunque tuvo que sudar de lo lindo para superar a unos gladiadores azules lastrados por las bajas y la inexperiencia de su corta rotación. Los de Pisonero estuvieron excelentes atrás en los primeros 30 minutos, aún renunciando a hacer defensas muy abiertas en este partido. Pero lo que si hizo el técnico local fue tirar de variantes ofensivas como el doble pivote, el 7 contra 6 o jugar con zurdos en primera línea. De los recursos que le quedaban los explotó todos. Aunque no pudo contar con Jorge Serrano finalmente, dio minutos al renqueante Roki y a los canteranos Pablo Herrero y Sergio Casares, e incluso tuvieron mayor protagonismo ofensivo algunos de los menos habituales como Rosell.

Sin sus tres centrales, el cuadro de Pisonero presentó de inicio una primera línea con Miguel Martínez en la dirección y Patrianova y Basualdo en los laterales. El brasileño acabó con calambres tras jugar los 60 minutos. En una primera mitad disputada por momentos a ritmo vertiginoso las novedades de Piso dieron sus frutos, César respondía en portería y al paso por el minuto 10 el Recoletas mandaba 7-5 tras goles de Ramos y de Fischer, este último al contraataque tras recuperación defensiva.

El equipo además transmitía a la grada y el público lo premiaba, ya que se jugaba con alta intensidad, deseo y coraje. Pero no se rindió el conjunto de Miguel Velasco, que aprovechaba cada error pucelano, e igualó a 12 en el minuto 18 con Casado y Serradilla de estiletes. Tras ello se mantuvo la igualdad hasta que se completaron los primeros 30 minutos con 18-18, después de un tanto en la jugada final del lateral riojano El Korchi.

La segunda mitad se inició con máxima igualdad, pero BM Logroño La Rioja se puso por delante 20-22 min.35. Pisonero se vio obligado a pedir tiempo muerto ante la exigencia a la que los riojanos les estaban sometiendo. Parecía que Recoletas no daba más de sí, el portero visitante Jorge Pérez era un muro, la defensa del Logroño sin fisuras y su circulación ofensiva excelente, con lo que se fue de cuatro, lo que ya parecía un mundo.

Aún así el Recoletas no quiso irse del partido tan pronto, trató de endurecer su defensa y se mantuvo al acecho sin que el equipo riojano lograra incrementar su diferencia. Por su lado, BM Logroño trataba de parar el choque para que no se volviera loco e ir administrando su renta. Los últimos intentos castellanos se estrellaron en la sólida defensa de su oponente y en el portero Jorge Pérez. Un gol de Antonio Serradilla puso la sentencia, 26-31 min.56, para unos gladiadores azules que se vaciaron sin premio.

Ficha técnica

Recoletas Atlético Valladolid (28): César Pérez (portero, 11 paradas), Dani Ramos (4), Arthur Patrianova (5), Miguel Martínez (6), Manuel García (-), Mauricio Basualdo (3) Dani Pérez (1) - 7 inicial - Álvaro Martínez (4 1p), Yeray Lamariano (portero), Pablo Herrero (1), Miguel Camino (2), Robert Rosell (1), Sergio Casares (-), Paolo Roki (-), Guillermo Fischer (1), Iván Arce (-).

BM Logroño La Rioja (33): Jorge Pérez (portero, 15 paradas), Mario Dorado (3 1p), Ángel Rivero (4), Agustín Casado (7), Antonio Serradilla (5), Tomás Moreira (3), David Cadarso (-) - 7 inicial – Oleg Kisselev (-), Ernesto Goñi (-), Leonardo Almeida (-), Eduardo Ortiz (-), Javier Rodríguez (1), Aliaksandr Markelau (portero), Álex Rubiño (6 3p), Ismael El Korchi (1), Leonardo Dutra (3).

Árbitros: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz. Excluyeron por 2 minutos a Robert Rosell (16´ y 27´) y Miguel Camino (54´) del Recoletas Atlético Valladolid y a Antonio Serradilla (4´ y 41´), Ángel Rivero (6´), Javier Rodríguez (13´), Leonardo Almeida (18´) del BM Logroño La Rioja.

Parciales cada 5 minutos: 2-4; 6-5; 8-8; 12-13; 15-15; 18-18 -descanso- 19-21; 19-24; 22-26; 24-28; 25-29; 28-33.

Lugar: Polideportivo Huerta del Rey. J11 Liga Sacyr Asobal, partido disputado ante 1.132 espectadores. En la cita de hoy y gracias a la iniciativa del club “Diez partidos, diez acciones sociales”, han asistido a la grada de animación representantes de la organización “Pandillas” de Fundación Personas y jugadores y jugadoras de los clubes José Zorrilla

