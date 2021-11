La alimentación saludable y sostenible se vuelve a citar en Valladolid

La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, ha presentado el encuentro anual de la Estrategia Alimentaria que se celebrará en el Ecomercado del próximo domingo, 14 de noviembre en horario de 10 a 14 horas, con el objetivo de fomentar la alimentación sostenible. Durante la presentación, la concejala ha estado acompañada por Olga Rada como representante de la Fundación Entretantos, Diana Martínez, del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León, y la gestora de Vallaecolid, Fanny Díez. El acto ha contado también con la actuación del músico vallisoletano Carlos Soto, quien también actuará en la jornada del domingo.

Con el Encuentro Anual promovido por la Estrategia Alimentaria Municipal se pretende visibilizar todos los proyectos impulsados desde la Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la Estrategia Alimentaria de Valladolid (EA) y en colaboración con otra áreas municipales (como es el proyecto de alimentación saludable y sostenible en las Escuelas Infantiles Municipales, con apoyo de la Fundación Entretantos) o con otras entidades (como es el caso del obrador y centro de acopio promovido por la asociación Vallaecolid, en colaboración con el Ayuntamiento, Mercaolid y la Fundación Daniel y Nina Carasso).

“Es importante la celebración de estos espacios para que toda la ciudad sepa no sólo dónde obtener alimentos sostenibles, sanos y de nuestro territorio -promoviendo así la economía social- también para conocer el impacto de nuestra alimentación en el cuidado de nuestro planeta y el cambio climático que tanto se está abordando esta semana con la COP26” ha explicado la concejala María Sánchez quien ha afirmado que “desde 2017 desde el Ayuntamiento y la se ha apostado por impulsar proyectos que van muy orientados a la defensa de nuestro productos locales, de nuestros productores y productoras, por lo que la Estrategia Alimentaria de Valladolid está siendo un éxito y dando frutos. Es algo que implica mucho trabajo que no sería posible si no nos acompañasen la Fundación Entretantos y la Universidad de Valladolid”.

Sánchez ha recordado que, uno de los primeros frutos logrados fue la puesta en marcha del Ecomercado en 2018, de carácter mensual. Después se creó la asociación Vallaecolid, formada por productores y productoras y que están ahora inmersos en el proyecto de la creación de un obrador compartido financiado con los presupuestos municipales del año pasado. “El domingo hablaremos de cómo está la Estrategia, en qué estamos trabajando, cuáles serán los próximos proyectos que adelanto será un banco de tierras en el que estamos trabajando desde el ámbito municipal para que personas que se dedican a producir puedan tener una oportunidad en Valladolid y estamos hablando también con municipios del entorno para poder llevar esta idea también a otros lugares”.

Actividades del Encuentro

El Ecomercado, el centro de acopio, el obrador, Vallaecolid, el banco de tierras, el trabajo de alimentación en las escuelas infantiles y la campaña de comunicación sobre el Derecho a una Alimentación Sostenible - coordinada con más de una veintena de municipios en España que pertenecen a la Red de Ciudades por la Agroecología - son algunos de los proyectos que se contarán en este encuentro que además contará con una serie de mesas de presentación y talleres sobre cada uno de ellos.

El Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León nos ayudará a identificar si nuestra dieta es saludable y sostenible. Al mismo tiempo, Guillermo Puerta, de huerta ecológica la Alholva nos mostrará los diferentes impactos y huellas ecológicas entre diferentes menús.

Con el objetivo de animar a la gente a acercarse ese día al Ecomercado, desde diferentes puntos de la ciudad saldrá un pasacalles musical que se dirigirá a la Plaza España informando sobre la Estrategia, el encuentro y las diferentes actividades.

Y para finalizar la mañana a las 14 horas se desarrollará un concierto con Carlos Herrero de El Naán.

Habrá también un sorteo de cesta de productos del ecomercado, información sobre la huella ecológica de nuestra alimentación, o una exposición de la Estrategia Alimentaria de la ciudad entre otras actividades.

El objetivo es seguir visibilizando la Estrategia Alimentaria y sus proyectos y sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de apostar por una alimentación más saludable y de proximidad



Programa del encuentro:

• 10:00 h. Apertura del Ecomercado

• 11:00 h. Inicio de los Talleres

• 11:00 h. a 12:00 h. ¿Dónde comprar productos ecológicos y locales? Centro de Acopio y distribución, tiendas y grupos de consumo

• 11:00 h. a 13:00 h. ¿Es saludable y sostenible tu dieta? Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León

• 12:00 h. a 14.00 h. Pasacalles musical saldrá de diferentes puntos de la ciudad y se dirigirá al ecomercado “Vente al ecomercado”, con Carlos Soto y María Desbordes

PROPUESTA DE RUTAS MUSICALES “VENTE AL ECOMERCADO”, MÚSICOS TRASHUMANTES

De 12:00 a 14:00 h.

Encuentro en la Plaza de España a las 11:30.

RUTA 1: 12:00 H: Salida de la Plaza de Portugalete. Subida por la C/ Regalado hasta C/Teresa Gil. Llegada a Plaza de España a las 12:30 horas

RUTA 2: 12:45 H: Salida de la Plaza Mayor (o algún punto cercano de la C/ Santiago). Subida por la C/ Santiago hasta Plaza Zorrilla y luego C/ Miguel Íscar. Llegada a Plaza de España a las 13:20 horas.

RUTA 3: 13:30 H: Salida de la Plaza de Colón (un rato aquí). Bajada por C/ Gamazo. Llegada a Plaza de España a 14 horas.

• 12:00 h. a 13:00 h. Menús ecológicos y locales de las Escuelas Infantiles Municipales. Isabel Barrientos y Fundación Entretantos

• 13:00 h. a 14.00 h. El obrador compartido de Vallaecolid. Proyectos de transformación de VallaEcolid

• 14:00 h. Música de la Tierra, Carlos Herrero de El Naán

Sigue los temas que te interesan