Belarra garantiza en Valladolid que UP no permitirá recortes “presentes ni futuros” en pensiones

Las pensiones están en el centro del huracán. La posibilidad de ampliar los años de cálculo para el cómputo de las pensiones vuelve a ser materia peligrosa para los socios de Gobierno. Todos son conscientes de que para recibir los fondos europeos que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) tienen que aceptar las medidas impuestas desde Bruselas, y una de ellas, es esta. Y se teme que de ampliar el periodo de cálculo de la pensión supondría un recorte en la cuantía de las prestaciones. Una medida que hace incluso dudar a Unidas Podemos de salirse del Gobierno.

Pues bien, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha garantizado hoy en Valladolid que su partido, Unidas Podemos, no va a permitir que se produzca ningún recorte público “ni presentes, ni futuras” en las pensiones. Además ha lanzado un guante a su colega de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al remitirse a sus palabras de ayer, quien negó rotundamente que sea una exigencia de Europa. "Es una falsedad, no es cierto", ha afirmado Belarra, para añadir que esta medida no está incluida en el acuerdo de Gobierno, ni en el famoso Pacto de Toledo.

Hay que recordar que el ministro Escrivá explicó que la medida está aún por debatir y sin propuesta siquiera y también tachó de "absolutamente falso" que pretenda aplicar un recorte en las pensiones. "Es una posición que siempre hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es segura y cierta".

"Dar certezas"

La ministra ha recordado que la voluntad de su partido es de la “dar certezas y seguridad” a unos ciudadanos que se han merecido a lo largo de su vida tener un descanso. Además ha recordado que los mayores se han tenido que proteger durante la pandemia “más que nadie. “UP no va a realizar ningún recorte en pensiones, ni presente ni futuras”, ha zanjado tras su reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Precisamente el máximo dirigente de la Junta ha señalado que le "preocupa en estos momentos que se traslade situaciones de incertidumbre y confusión", por este motivo, ha pedido que se trabaje para lograr un "consenso máximo", dentro del Diálogo Social y el Pacto de Toledo.

