Antonio de la Cruz “El Pajarito”: 40 años de alternativa del único diestro de Tordesillas

Hecho en las duras capeas de los pueblos de Castilla, toreó sin picadores más de cien novilladas hasta que en 1981 tomó la alternativa. Es el único diestro que ha dado Tordesillas,

Antonio, “El Pajarito”, nos recibe en su coqueta finca cercana a Tordesillas, allí es feliz con su plaza de toros, sus animales y su “sala” de recuerdos. Antonio cumple este año cuarenta de alternativa. Con orgullo torero, nos va mostrando toda la cartelería que reunió en su época de novillero sin caballos hasta desembocar en la alternativa en 1981.

Los inicios y las capeas

“Yo iba a la escuela con el hijo del ganadero Pedro Puertas -nos dice Antonio con su desparpajo habitual- y después del colegio nos íbamos al campo a echar de comer a los toros. De ahí nació mi afición y me fui haciendo en las capeas de los pueblos y en los tentaderos, donde podía”.

Más de cien novilladas sin picadores

“Una vez que ya estaba rodao y dejé las capeas, -nos dice Antonio con el primer cartel donde se anunció- me apodera Primitivo Lafuente, de Salamanca, y empiezo a torear novilladas sin caballos. Llegué a torear más de cien, que no era fácil como ahora. Luego pasé a torear unas cuantas con picadores hasta que me ofrecen la alternativa”.

La alternativa

“Fue en la plaza portátil que se montó para la ocasión por los problemas que tuvimos con la plaza del pueblo. -nos comentó Antonio-. Yo toreaba todas las fiestas en la Plaza Mayor de Tordesillas, donde se celebraban todos los festejos taurinos. Me ofrecieron la alternativa con una primera figura del toreo de la época como fue Paco Alcalde y Ortega Cano, quien años más tarde se convertiría en figura indiscutible hasta su retirada, y no lo dudé. El ganado fue del Marqués de Bayamo y corté una oreja en el toro de mi alternativa. Fue un éxito de público, el ayuntamiento ganó dinero y todos contentos.

Se pasa a las filas de plata (banderillero)

Un año después de su doctorado se pasa a la plata y actúa de subalterno hasta su jubilación. “He vivido toda mi vida de banderillero -que seguimos siendo toreros y muy importantes-. Fui de subalterno con matadores de todas las categorías, novilleros y rejoneadores”.

De nuevo se viste oro para una ocasión única

Años más tarde, con motivo de la inauguración de la actual plaza de toros de Tordesillas, “El Pajarito”, siendo subalterno, volvió a anunciarse en los carteles como matador en un festejo mixto donde encabezaba el cartel junto a Manolo Sánchez y el novillero vasco Daniel Granados. Fue la última vez que volvió a vestirse de oro.

Gestor taurino de la plaza de Tordesillas

Alternando con su profesión de banderillero, hizo sus pinitos en la gestión taurina y organizó durante una quincena de años las ferias de su Tordesillas natal en distintas etapas. Con Antonio hicimos distintas tomas de fotos y grabamos para el programa Grana y Oro en su placita de toros, con sus numerosos carteles y con sus animales. Fue una deliciosa mañana de recuerdos.

Su agradecimiento al toreo

Por último, el diestro tordesillano, que sigue soltero y sin compromiso, mostraba su agradecimiento al mundo del toro con estas palabras: “A mí el toro me ha dado prácticamente todo, he disfrutado mucho, aunque también ha habido sus partes negativas, pero lo que guardo de recuerdo es lo bonito. He vivido del toro desde los 20 años y ahora, ya jubilado, disfruto de una pensión media, pero bastante, -titubea- y soy muy feliz. Posiblemente, si volviera a nacer volvería a ser torero”.

Genio y figura de este polifacético taurino, único torero de alternativa que ha dado Tordesillas.

