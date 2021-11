Crimen de la Circular | El “ideólogo”: “A día de hoy no sé dónde está la casa de María”

Después de que las acusaciones del caso del ‘Crimen de la Plaza Circular’, en sus informes preliminares expuestos en esta mañana de miércoles, 3 de noviembre, hayan expuesto en la segunda jornada del juicio con jurado popular, que hay suficientes pruebas que atestiguan la participación de los seis acusados en el robo cometido en la vivienda de María A.M. y su muerte a causa de una insuficiencia cardiaca, han llegado las declaraciones.

Las tres acusaciones, por un lado la pública, y las dos particulares que están siendo ejercidas por los hijos de la anciana, imputan a los acusados, un ciudadano español y cinco búlgaros, los hechos que se produjeron en el mediodía del 17 de octubre de 2018 en el piso de la mujer, de 73 años, fallecida.

Rubén A.R. ha sido el primero en contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal y ha reconocido que conocía a Arso, otro de los encausados, con el que entabló relación para “realizar una obra para abrir una clínica dental en la calle Araca Real” del barrio vallisoletano de las Delicias.

“Hablé con Arso y le dije que me presentara a la persona que se iba a encargar de la obra. Arso y yo quedamos con Emil”. Rubén ha confirmado que “se reunió con Arso y Emil en Covaresa” el día 16 de octubre de 2018 y que sería la cuadrilla de Emil la que se ocuparía de esta obra.

Posteriormente fueron a Torrecilla de la Orden, lugar en el que Rubén tenía los materiales y acudieron a la casa de Arso “cerca de La Circular” y ha negado, ante la pregunta del Ministerio Fiscal, que ese día “estuvieran urdiendo el plan” del día siguiente que acabó con el fallecimiento de la anciana.

Rubén ha añadido que la cuadrilla de Emil “no le inspiró confianza” y por eso “decidió no contratarles” para realizar su obra. “En la reunión que mantuvimos el 17 de octubre, cuando salieron del local en el que estábamos Emil y su cuadrilla (los otros tres acusados) me quedé con Arso y le dije que si quería la obra, cambiara de trabajadores”.

Arso se lo comunicó a Emil y todo acabó en un Polígono de Laguna donde uno de los miembros de la cuadrilla “se abalanzó sobre mí con un destornillador o navaja”, ha afirmado Rubén en la declaración ante el Ministerio Fiscal, añadiendo que “se fue rápidamente del lugar”.

Rubén A.R. ha añadido que guardó contacto posterior con Arso “porque sufría extorsiones” y “le comenzó a pagar entre 150 y 200 euros” añadiendo, tras la pregunta del Ministerio Fiscal, que “no denunció porque no quería más problemas”.

“A día de hoy no sé dónde está la casa de María. El día antes de detenerme me informan de unos hechos con los que no tengo relación. Veo por la televisión y noticias que enfocan a un portal y me puedo hacer a la idea del portal pero no lo ubico”, ha añadido el acusado.

Rubén ha afirmado que “no tenía relación con la fallecida, ni sabía si vivía sola o disponía de una caja fuerte” y niega la reunión para planificar el plan en un local de su propiedad.

“Niego estar en la Circular con Arso y con Emil en el momento del crimen. No me inspiraban confianza. Me levanté de la mesa tras la reunión con ellos y me fui a trabajar en mi local ubicado en la calle Pelícano”, ha asegurado.

