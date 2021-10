El Ayuntamiento quiere dar el "do de pecho" con los presupuestos municipales

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este martes reunión del Consejo Social de la Ciudad para presentar los criterios del Presupuesto municipal de 2022, que previsiblemente recogerá el volumen de ingresos y gastos más alto "de la historia", al tiempo que se ha confirmado que se volverá a recurrir al endeudamiento en una cantidad similar a la prevista para 2021.

Así lo ha explicado el concejal de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, que junto al alcalde, Óscar Puente, ha detallado los criterios generales de los presupuestos de 2022 ante representantes de organizaciones sindicales, económicas, vecinales y la Universidad de Valladolid.

Herrero ha explicado, antes de participar en la reunión, que las directrices están marcadas por el contexto de recuperación económica actual, con el objetivo de "dar el do de pecho" con la inversión, y contemplarán también la posible llegada de fondos europeos, aunque todavía no se pueden presupuestar hasta que no se concedan; así como "los mayores ingresos por parte de la Administración central del Estado", tal y como ha recogido Europa Press.

Todavía, como ha precisado Herrero, falta por cerrar las últimas cifras de las cuentas, por lo que todavía no se aprobarán en Junta de Gobierno esta semana, pero ha avanzado que "todo hace presagiar que puede ser el Presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento" y todavía sin contar con los Fondos Europeos, ya que ha detallado que se contabilizan en el momento en que se conceden.

Regreso al endeudamiento para cuadrar las cuentas

Además, Herrero ha confirmado que se recurrirá nuevamente al endeudamiento, lo que ha justificado en que "si no se suben los impuestos de algún sitio tenemos que sacar el dinero para invertir en la ciudad".

Así, aunque hace unos meses la previsión era que la cantidad prevista para préstamos en 2022 fuera inferior a los 50 millones de euros presupuestados en el actual ejercicio -se han pedido créditos por 48 millones-, según Herrero se incluirá una cifra "similar".

El concejal del equipo de Gobierno ha apuntado que espera que se puede repetir el acuerdo con el Grupo Municipal de Ciudadanos para los Presupuestos, como ya ocurrió hace un año -el grupo de la oposición apoyó las cuentas en su aprobación en Pleno-, pese a que como ha recordado Herrero el equipo de Gobierno no necesita más votos para sacarlos adelante. Esta previsto que el equipo de Gobierno y Ciudadanos mantengan una reunión esta semana para establecer un posible acuerdo.

Asociaciones vecinales y sindicatos

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, Margarita García, ha destacado que "lo primero" de estos presupuestos deberá ser "lo social" ante la situación de las personas después de la crisis del COVID-19, "y luego tener confianza en los fondos Next Generation que vienen de Europa, que pueden ayudar a recuperar las fuerzas desde el punto de vista económico".

También ha destacado que prevé que las políticas de movilidad tengan una cierta importancia para adaptarse a los requerimientos de la normativa medioambiental y la implantación de la futura Zona de Bajas Emisiones. "Nos parecen dineros bien gastados", ha concluido.

Por su parte, el representante provincial de CCOO, Raúl García Agudo, se trata de un presupuesto municipal "expansivo" en el que los sindicatos deben estudiar sobre todo para ver la afección que pueda tener "en el marco de los acuerdos de diálogo social, las políticas sociales, ayuda a la dependencia" y otras medidas que tienen firmadas en este ámbito con el Ayuntamiento.

