El PSOE de Medina del Campo pide mejor iluminación en el acceso al polideportivo Pablo Cáceres

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Medina del Campo ha presentado dos ruegos que presentará hoy, 29 de septiembre, en el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo.

El primero de ellos tiene por objetivo mejorar la iluminación en el acceso a algunas instalaciones deportivas, especialmente al Pabellón Pablo Cáceres. Para los socialistas “desde el 14 de marzo no se ha hecho nada por mejorar las instalaciones que se utilizan para las actividades deportivas y que, no solo no han tenido mantenimiento sino que han empeorado”.

En opinión de esta formación, han sido muchas las quejas que han recibido de vecinos y usuarios del entorno del Pabellón Pablo Cáceres que, con la llegada de la noche, la iluminación es escasa lo que provoca la creación de puntos negros que atemorizan a madres y niños. Por ello, este grupo municipal solicita que desde el gobierno de Medina del Campo se mejore la iluminación del entorno del Polideportivo Pablo Cáceres.

El segundo de ellos es relativo al tráfico. El grupo mayoritario de la oposición se ha hecho eco de numerosas quejas que han recibido de establecimientos hosteleros, comerciales, vecinos y usuarios de la plaza Mayor en relación con la nefasta regulación del tráfico rodado en este espacio.

Según los socialistas, no parece lógico que a las dos de la tarde vehículos de particulares estén circulando por el ágora medinense ya que esto, “además de un incumplimiento de las ordenanzas municipales supone un riesgo para la vida de los transeúntes, así como un deterioro continuo del estado de nuestra plaza Mayor”. Por ello, desde el PSOE solicitan que desde la concejalía de tráfico se regule de mejor manera el tráfico rodado en la plaza.

Mociones

Estos ruegos se unen a las dos mociones presentadas por el PSOE para el pleno y que versan, en primer lugar, por el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Esta moción se presenta debido a las reuniones y conversaciones mantenidas por los concejales socialistas con las familias de niños con discapacidad ante la exclusión que se ha hecho de éstos en las actividades deportivas y educativas al suprimir tenis adaptado, musicoterapia o natación para personas con discapacidad.

La segunda moción persigue que Arzobispado de Valladolid, Ayuntamiento de Medina del Campo y Junta de Castilla y León lleguen a un acuerdo para el atrio de la Colegiata de San Antolín y se destine una partida presupuestaria en el ejercicio 2022 para su arreglo.

