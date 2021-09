'Oncelio' cambia de imagen para celebrar el XXX 'Día de la ONCE' en Valladolid

Foto de familia del ´Dia de la ONCE' Paco Izquierdo

Con ‘Los colores de la ilusión’, el Grupo Social ONCE celebra hoy, 28 de septiembre, en Valladolid la XXX edición del ‘Día de la Once’ con cuatro actividades dirigidas a dar a conocer sus actividades. Y lo hacen con un protagonista, ‘Oncelio’, quien, con una imagen renovada, será el encargado de estar presente en todos los lugares en los que se realicen las diferentes acciones.

Porque el tradicional símbolo de la organización a sumado colores. El rojo de la Fundación ONCE, el azul de Ilunoin y el amarillo y verde, tonos históricos de la ONCE. No se han olvidado tampoco del bastón blanco, símbolo mundial de la movilidad. Todos ellos unidos pretenden que la imagen sea más fresca y actual.

Así se ha presentado hoy en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. Un lugar en el que el alcalde, Óscar Puente, ha actuado como maestro de ceremonias acompañado por la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero; los máximos representantes de la ONCE, como el delegado territorial en Castilla y León, Ismael Pérez; la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Rubio; el delegado territorial de la Junta en Castilla y León en la Valladolid, Augusto Cobos, y el diputado provincial de Acción Social de la Diputación de Valladolid, David Esteban.

Puente ha explicado con cifras la dimensión de la ONCE: una entidad que cuenta con casi 70.000 trabajadores, lo que implica que la organización es el cuarto mayor empleador en España de personas con y sin discapacidad; de ellas más de 40.000 son personas con discapacidad y más de 29.000 son mujeres, lo que la sitúa con el mayor grupo socio empresarial del mundo en nivel de empleo para personas con discapacidad.

ERTE en la pandemia

Durante el acto, Ismael Pérez ha recordado que con las diferentes actividades que se llevarán a cabo “ponemos en valor lo que hacemos cada día” y ha subrayado la importancia de “salir otra vez a la calle” después de que durante un año, por la pandemia, no hayan podido hacerlo.

Vídeo de presentación de la actividad de la ONCE Paco Izquierdo

“Venimos de una época difícil en el que tuvimos que aplicar un ERTE durante tres meses, aunque el parón no conllevó que parara nuestra actividad”. Es más, Pérez ha indicado que “no dejamos de prestar servicios y creamos 9.000 empleos para personas con discapacidad, más de 800 en Castilla y León”. Y es que la ONCE es la empresa que más empelo genera para personas con deficiencia en la Comunidad “y lo vamos a seguir haciendo, aunque ahora sea de una manera un poco más tímida”.

Diferentes actividades

Por su parte, la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Rubio, presentó las actividades que se llevan hoy a cabo en Valladolid. Unos actos que “llenarán de color sus calles y de los que podrán disfrutar todos los ciudadanos”. ‘El parchís de la inclusión’, el ‘Túnel de los sentidos’ y ‘Los juglares de la Ilusión’ se ubican en la Plaza de Zorrilla, Plaza Mayor y Atrio de Santiago respectivamente.

A ellos se suma un concurso fotográfico en el que se pretende capturar la mejor imagen del logo de la ONCE, ‘Oncelio’, que se irá desplazando, a tamaño natural, por los tres puntos de las actividades.

El ‘Día de la ONCE’ recorrerá, hasta el 30 de septiembre, las nueve capitales de la región, con la intención de, mediante diferentes actividades de carácter lúdico y formativo que se desarrollarán en las calles y plazas de cada una de las nueve ciudades, poder mostrar a los ciudadanos la labor que realiza la ONCE con las personas ciegas y deficientes visuales; así como con otras discapacidades distintas de la ceguera; descubriendo como percibe el entorno una persona ciega.

