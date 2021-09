La alcaldesa de Olmos de Esgueva lamenta el estado del Sendero Verde tras las obras

La alcaldesa de Olmos de Esgueva, Noelia Mato del Olmo, ha criticado las obras de reforma que se hicieron a principios del pasado verano en el Sendero Verde, concretamente en el tramo que va de Villarmentero a Olmos. “Esperábamos que se cubriera con pavimento, pero han utilizado tierra prensada. Con el transcurso del verano y las lluvias, se ha levantado y han salido piedras. Es difícil caminar por allí, la gente se resala y se tropieza”, ha explicado.

Además de esto, Mato ha relatado algunos cambios en el mobiliario que no terminan de comprender en el municipio, como es el caso de los bancos. “Quitaron los que había y ahora hay tan solo dos. Son de piedra y no cumplen con la estética del resto del Sendero Verde”. También reprueba la decisión sobre las papeleras, que “han quitado y no han repuesto; ya no hay ninguna en todo este trayecto”.

Quejas de los usuarios

La alcaldesa de Olmos de Esgueva ha asegurado que son muchas las quejas de los usuarios, que han reclamado el arreglo del Sendero Verde. La arena y las piedras impiden a las personas mayores y con movilidad reducida poder pasear con seguridad. A lo que se suman varias averías en bicicletas por pinchazos.

También dice, con pesar, que “no hay visos” de que las máquinas vuelvan para reparar lo necesario o hacer labores de mantenimiento. “Aquí ya no hay nadie trabajando”.

Apoyo en Diputación

Por su parte, el Grupo Provincial Socialista seguirá pidiendo a la Diputación de Valladolid que acometa el arreglo del Sendero Verde en ese recorrido. Esta ruta se ha convertido en asunto principal para el PSOE durante esta legislatura. “Se trata de una ruta que frecuentan numerosos caminantes, personas que salen a practicar deporte, corriendo o yendo en bicicleta, en busca de una conexión con la naturaleza que, indudablemente, permite este entorno idóneo para ello”, ha indicado Francisco Ferreira, el portavoz del Grupo Provincial.

Hace dos años ya se presentó en el pleno del mes de septiembre un primer ruego en el que los socialistas solicitaban que de manera urgente se realizaran tareas de mantenimiento no solo del firme del Sendero Verde, sino también en el mobiliario.

En julio de 2020 volvió al pleno una petición por parte del PSOE para urgir el arreglo de la senda. En aquella ocasión se adecentó, tal y como ha recordado Ferreira. “Se retiró una caseta de madera que estaba en muy mal estado, algunos restos y basura que ensuciaban el entorno, y algunos de los bancos más deteriorados”.

Esta ruta algo más de 19 kilómetros forma parte de un proyecto turístico de promoción del medioambiente y dinamización de los municipios del entorno, que la Diputación de Valladolid diseñó en el año 2005, y en el que se invirtieron más de 3.600.000 euros.

