El susto de su vida amenazada por un cuchillo de grandes dimensiones

Eran las 20.40 horas de la noche del pasado lunes, 20 de septiembre, cuando Maite González Martín, gerente de Raíces Ecotienda desde hace seis años, se disponía a afrontar los últimos minutos de jornada laboral antes de cerrar. De repente, un varón entró.

“La puerta del almacén es un espejo y veo entrar a todo el mundo. Pensé que era un cliente. Me puse a su altura y le saludé amablemente cuando me sacó un cuchillo y me dijo: “Dame la caja”. Abrí el cajón y asustada por el arma que portaba le di los 120 euros que tenía allí”, asegura Maite, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Esta vallisoletana asegura que el presunto ladrón le dijo que “no le iba a hacer nada y que esperara entre tres y cinco minutos para llamar a la Policía”, lo que hizo con posterioridad.

“Era un chico español, de entre 1,70 y 1,80 metros, moreno, con un chubasquero negro malo de los que dan en la feria, verde y roto en el brazo derecho. Llevaba gafas de sol y venía con mucha prisa. Llevaba mascarilla, con lo que no pude distinguirle del todo”, asegura nuestra entrevistada.

Maite denunció los hechos en la comisaría de la calle Gerona y añade que en el día de ayer la Policía Nacional acudió en una ocasión y la Local en dos para recabar información.

“Debe ser el segundo atraco de este individuo. El primero se produjo el jueves en Huerta del Rey y piensan que es el mismo porque repitió lo de los tres y cinco minutos para llamar a la Policía tras cometer el hecho. Es importante que la gente sepa que hay una persona que está atracando en negocios en Valladolid”, finaliza.

Maite vivió el susto de su vida el pasado lunes.

