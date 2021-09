Martínez Almeida: “Si quieres cerrar el centro a los coches tienes que ofrecer alternativas gratuitas”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha realizado una visita exprés a Valladolid para estar presente en la inauguración del curso académico de la Facultad de Comercio donde realizó una lección inaugural sobre la política de estabilidad en las ciudades, donde quiso poner en valor su proyecto de Madrid Central, “aunque al principio dije que no, luego dije que sí porque se realizaron una serie de modificaciones que lo favorecieron”, ha explicado.

Almeida ha recordado que el reto de la sostenibilidad “no es importante, es urgente”, pero ha dejado claro que esta política municipal se tiene que hacer pensando también “en el desarrollo económico”. “Las políticas de sostenibilidad son urgentes, pero deben ser compatibles con un modelo de crecimiento que nos genere oportunidades de riqueza, de empleo y de sostenibilidad.

El alcalde madrileño ha recordado que para no producir molestias entre los ciudadanos hay que informar sobre los cambios que se van a realizar. “La falta de información es igual a disuadir”, ha comentado. Por este motivo, cree que en todas las ciudades, incluida Valladolid, si se quiere cerrar el centro de coches, hay que ofrecer alternativas, y si son gratuitas, mejor para los ciudadanos”. Una política de sostenibilidad que “mejora la vida”, pero que es consciente de que hay resistencias. “No hubo información lo que provocó un efecto disuasorio. Hay que dar alternativas para ir al centro, por ejemplo, en Madrid lo que hicimos es reforzar el transporte público gratuito”, y ha vuelto en insistir en que hay que “buscar un punto de equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo económico”.

Martínez Almeida ha recordado que su Gobierno mantuvo conversaciones con los comerciantes, a los que se les permitió acceder como si fueran vecinos de la zona centro para realizar su trabajo, u otra medida puesta en marcha como la de conceder ayudas para que los madrileños puedan cambiar de autómovil y comprar modelos no contaminantes y que puedan tener acceso al centro.

También ha reinvindicado la hoja de ruta llevada a cabo por Madrid con “tres ejes estratégicos”. El primero, atender los objetivos de neutralidad climática de la UE y la ONU para los años 2030 y 2050, realizar una normativa para mejorar la calidad del aire y luchar contra el cambio climático, y llevar a cabo una movilidad sostenible para “buscar el punto de equilibrio para que Madrid no se parara y pudiera seguir creciendo”.

"Los ayuntamientos somos los hermanos menores"

Además, fue preguntando por la financiación municipal. Almeida ha afirmado que “el papel de las ciudades se va a poner a debate” en los próximos meses y ha recordado que el desarrollo de competencias que se ha tenido con las autonomías no se ha tenido con los municipios. “Somos el hermano menor de las administraciones, pero pronto se superará porque los ciudadanos nos van a ver como un sujeto político de primer orden”. “Estamos infrafinanciados, no tenemos el reconocimiento. Somos el 15% del gasto público y en los Prepuestos Generales hemos recibido el 3% de los fondos europeos Next Generation. Hemos asumido gastos y no hemos recibido ni un solo euro”.

¿Candidato a la presidencia del Gobierno?





Con el desparpajo propio de la juventud, un estudiante de la UVA se ha aventurado a preguntar al alcalde madrileño si se ve algún día como candidato a la presidencia del Gobierno. “Quien no hace bien su trabajo hoy y se distrae, es complicado que haga su trabajo y llegue a otro lado. Ahora mismo estoy centrado en mi cargo, o lo que es lo mismo, quiero ir partido a partido”, ha recordado el alcalde en su condición de atlético.

Almeida tuvo palabras de agradecimiento a la Facultad de Comercio por su lección inaugural, “aunque no estoy para dar lecciones a nadie, pero sí para compartir una serie de reflexiones”. Además, ha recordado a Miguel Delibes y ha considerado a Castilla “como el alma de España” con un legado cultural, social y político que nos dejó Castilla que “merece ser preservado”.

