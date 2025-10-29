Condenado el exprocurador del PSOE Ángel Hernández a un año y nueve meses de cárcel por maltrato a su expareja

El Juzgado de lo Penal de Soria ha condenado a un año y nueve meses de prisión al exprocurador socialista Ángel Hernández por maltrato y coacciones a su expareja, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes en el juicio celebrado este miércoles. El también ex secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, muy cercano al exlíder del partido Luis Tudanca, no entrará en la cárcel, al carecer de antecedentes penales, y tendrá que seguir un curso de violencia contra la mujer.

Según ha informado Ical, la Fiscalía de Soria solicitaba una pena de tres años y nueve meses de cárcel, por cinco delitos. Además de dos de violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental, también se le acusaba de un delito de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la Policía y dos delitos leves de lesiones por agredirlos durante su detención.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclamaba en sus calificaciones previas una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 en otro.

Ángel Hernández fue detenido en febrero de 2024 tras aporrear la puerta de casa de su entonces pareja, agente de la Policía Nacional, y proferir gritos e insultos sobre su persona. Hasta el lugar se movilizó una patrulla de la Policía Nacional y procedió a identificar y trasladar a Hernández a las dependencias policiales. No obstante, el estado de exaltación y nerviosismo en el que se encontraba el todavía procurador del PSOE por Soria obligó a llevarlo en primera instancia al hospital para recibir asistencia.

Rubio: "No nos pertenece"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha desvinculado este miércoles a su partido de la situación procesal del exprocurador por Soria Ángel Hernández, que ha sido condenado esta mañana a un año y nueve meses de prisión, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes. "No nos pertenece a nosotros", ha afirmado, una vez que fue expulsado y dejó de formar parte del Grupo Socialista en las Cortes.

En ese sentido, la dirigente socialista ha insistido en que no son "responsables" en el PSOE de que un miembro del partido cometa de forma "particular" un delito, pero sí de actuar con "contundencia" al respecto. De hecho, Rubio ha subrayado que en febrero de 2024, cuando sucedieron los hechos, el exdirigente dejó de formar parte de las filas socialistas, por lo que ahora le corresponde a él "defenderse" ante el tribunal.

"Somos muy contundentes", ha insistido la vicesecretaria autonómica del PSOE, quien ha recordado que si hay algún tipo de problema o se comete algún delito, esas personas son "directamente expulsadas" del PSOE.