Detenido un joven de 25 años en Soria por distribuir pornografía infantil

La Guardia Civil ha detenido el pasado 21 de octubre a un joven de 25 años de edad y vecino de Soria como presunto autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil a través de internet.

En el registro efectuado en su domicilio en el mismo momento de la detención, los agentes incautaron diversos dispositivos informáticos susceptibles de haber sido usados.

El servicio, que fue desarrollado por personal del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, se basó en información compartida inicialmente por el Homeland Security Investigations (agencia federal de los EEUU) en la que informaba que se estaban produciendo estos hechos.

En ellos, estaría involucrada una persona residente en la provincia de Soria. La investigación a partir de esta información permitió la plena identificación del posteriormente detenido.

Las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, en unión del detenido, fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de los de Soria.