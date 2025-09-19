Lanza a su perro de raza peligrosa contra su novio para que lo ataque: provocó heridas también a un policía

La Policía Nacional de Soria ha detenido este jueves a una mujer de 38 años de edad y vecina de Soria como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro de atentado contra agente de la autoridad.

Fue sobre las tres de la madrugada cuando los agentes recibieron un aviso en el que se comunicaba que se estaba produciendo una discusión entre un hombre y una mujer y que el perro de ella estaba atacando al varón.

Cuando la Policía llegó al lugar, observó al hombre herido sentado en la calle junto a una mujer. Motivo por el cual dieron aviso a los servicios sanitarios.

La mujer, que resultó ser la pareja del herido, recibió a los agentes con gritos, insultos y amenazas abandonando el lugar y volviendo rápidamente con un perro de raza potencialmente peligrosa al que azuzó contra los agentes.

El animal atacó a un policía que, ante la agresividad del mismo, se vio obligado a realizar varios disparos disuasorios. Esto hizo que el perro se alejara momentáneamente, pero la dueña volvió a instigar al animal para que atacara al agente.

Ante esta amenaza, el agente hizo uso del arma de fuego, disparando contra el mismo. El perro abandona el lugar junto a su dueña al intentar huir de la Policía.

Finalmente, la mujer, dueña del animal y pareja de la víctima, fue detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Esta también había azuzado al perro contra su pareja provocándole lesiones en una pierna.

Además de un delito de atentado contra agente de la autoridad, al incitar a su perro a que ataque a los policías cuando estos acudían a socorrer a la víctima. Además, también es investigada por un presunto delito de maltrato animal.

No es la primera vez que los agentes tienen que realizar intervenciones en las que ha estado implicada la detenida y el perro de su propiedad. El can es mestizo con predominio bóxer.

La víctima fue trasladada por una ambulancia al hospital Santa Bárbara para ser asistida. Una vez estaba en urgencias, declinó ser atendido y abandonó el lugar. Además, tampoco ha querido denunciar los hechos.

El perro fue asistido en el lugar del ataque por el servicio veterinario de guardia del Ayuntamiento de Soria y trasladado a la perrera municipal para realizar un seguimiento de su salud.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Unidad de Policía Científica que realizaron la inspección ocular. El resultado, junto con las distintas diligencias policiales, fueron comunicadas a las autoridades judiciales, una vez que la detenida fue puesta esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de la capital.