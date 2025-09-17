El helicóptero de la Guardia Civil pilla 'in fraganti' a una banda criminal robando vías de tren en Soria

Imágenes de los ladrones en pleno robo en Torralba de Morales (Soria).

Provistos de varias furgonetas de gran capacidad y en perfecta coordinación, ocho ladrones fueron interceptados el pasado 28 de agosto mientras perpetraban un robo de vías de tren en las instalaciones ferroviarias de Torralba del Moral (Soria).

Fue el propio helicóptero de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria el que se encontraba en labores de vigilancia y prevención de ilícitos relacionados con delitos contra el patrimonio en instalaciones ferroviarias.

Antes, en noviembre de 2024, la Guardia Civil de Palencia inició la práctica de indagaciones por un robo de cable de cobre valorado en 13.000 euros en Villamuriel de Cerrato.

Tras detener a los ocho individuos, que iban provistos de vehículos industriales de grandes dimensiones y herramientas específicas para ejecutar los hechos delictivos, se dirimió que este grupo criminal estaba detrás de los hechos también en Palencia.

Les fueron intervenidas también cuatro furgonetas, tres botellas de oxígeno, una lanza térmica, tres bombonas de butano, dos eslingas y demás efectos.

Siguiendo las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y la identificación de los potenciales autores, el pasado 3 de septiembre se realizó una inspección en un local de gestión de residuos metálicos en Fuenlabrada (Madrid).

Allí se localizaron e intervinieron 12.800 kilogramos de vías férreas. De esta forma, se detuvo a tres personas por un presunto delito de receptación como responsables del establecimiento.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo de manera coordinada y conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria, por sus investigaciones respectivas —operaciones policiales— denominadas policialmente como ORCASITAS y DARKANKLE.