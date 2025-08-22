Ponen una cuña de plástico para saber si hay alguien en el interior: detenidos por intentar robar en ocho casas de Soria

Agentes de la Policía Nacional de Soria han detenido durante la madrugada del pasado jueves a dos hombres que procedían de Madrid por intentar robar en ocho domicilios de la capital.

Lo hicieron mediante un sistema de apertura conocido como 'bumping'. Los agentes fueron avisados por los vecinos de la zona que comunicaron haber visto a un individuo con una actitud sospechosa.

Rápidamente, los agentes se trasladaron al lugar y comprobaron que un total de ocho viviendas habían sido "marcadas" con testigos de plástico transparente en forma de cuña. Este tipo de testigos se colocan para verificar si hay actividad en el interior.

Para ello, establecieron un dispositivo policial de seguridad con el objetivo de localizar al individuo. Horas después encontraban a una persona con las características que coincidían con el sospechoso. Cuando, en compañía de otro hombre, pretendía montarse en un vehículo.

Los agentes identificaron a ambos. A uno de ellos le encontraron en su cartera una cuña de plástico como las que estaban puestas en las puertas de la vivienda.

Además, los policías registraron el vehículo encontrando herramientas destinadas a realizar este tipo de robos como una llave bumping, dos llaves decodificadoras, un imán de gran potencia y una herramienta tipo pata de cabra, así como siete guantes.

Por todo ello, procedieron a la detención de ambos. Además, intervinieron dinero de curso legal búlgaro, británico, 360 euros y el vehículo en el que pretendían meterse.

La Policía trabaja con la hipótesis de que los detenidos forman parte de un grupo itinerante de Madrid. Estos marcan los domicilios para ver si hay gente en su interior y, cuando vuelven, revisan los pisos señalados y comprueban en cuáles no habría personas.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales que han decretado su ingreso en prisión.