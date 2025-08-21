Amenaza de muerte al responsable de un negocio en Soria y agrede a los policías que le encontraron: ha sido detenido

Efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Soria han detenido a un hombre por presuntos delitos de amenazas de muerte graves contra una persona en el centro de la ciudad y de atentado contra agente de la autoridad tras agredir a varios policías.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado domingo, cuando, al parecer, un hombre entró en un establecimiento comercial del centro de Soria donde comenzó a molestar a empleados y clientes. Motivo por el que este fue echado del negocio por el responsable del local.

Según informa la Policía Nacional, una vez en la calle, el hombre en cuestión comenzó a proferir amenazas de muerte contra este, a la vez que dirigía su mano a la espalda, donde guardaba un cuchillo de grandes dimensiones.

En ese momento, el encargado se metió en la tienda y cerró la puerta con llave para, acto seguido, llamar a la Policía. Así, el presunto autor de las amenazas, al percatarse de la llamada, salió huyendo del lugar.

Rápidamente varias dotaciones se personaron en el lugar de los hechos para informarse de lo ocurrido. Tras ello, procedieron a la búsqueda del supuesto autor, que fue localizado en una calle cercana.

Entonces, los policías le cachearon, encontrando el citado cuchillo en la zona de la espalda, por lo que procedieron a su detención.

Si bien, en este instante, el arrestado se puso tan agresivo, que incluso causó varias lesiones a tres policías, aunque estos consiguieron reducirle, intervenirle el cuchillo, con una hoja de unos 21 centímetros de longitud, y trasladarle a dependencias policiales.

Además, según apuntan fuentes policiales, el detenido también está siendo investigado como presunto autor de otras amenazas que tuvieron lugar horas antes, también en la calle, cuando, al parecer, este se dirigió a un hombre profiriendo comentarios intimidatorios mientras le mostraba el cuchillo intervenido.