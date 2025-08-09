Un golpe en la cabeza y una pierna rota: así fue el impresionante rescate en helicóptero de un senderista en Soria

El grupo de rescate de la Junta rescatando un varón herido al sufrir una caída en un sendero en Soria

El Centro Coordinador de Emergencias dirigía este sábado el rescate de un hombre de 63 años que resultó herido en una pierna tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta por un camino paralelo al río Duero, entre Soria y Rábanos, en la zona de Casas de Valhondo.

La llamada de alerta se recibió en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 10:37 horas. El herido se había golpeado en la cabeza y lesionado una pierna. En ese momento se encontraba acompañado por otras tres personas en una zona de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 inició de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias. Sacyl efectuó una primera valoración e indicó al alertante las acciones a seguir hasta la llegada de los servicios de rescate.

El Centro Coordinador localizó la ubicación exacta y movilizó un helicóptero de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. También se informó de la incidencia a la Guardia Civil y a la Policía Local de Soria.

Al llegar a la zona, los rescatadores accedieron al lugar mediante maniobra de grúa simple. La enfermera realizó las primeras curas y estabilizó al herido. Posteriormente, se efectuó un izado con maniobra de grúa doble y triángulo de evacuación, acompañado por la rescatadora enfermera.

El herido fue trasladado en helicóptero hasta el punto acordado con Emergencias Sanitarias del Sacyl, donde esperaba una ambulancia de soporte que lo llevó al Complejo Asistencial de Soria.