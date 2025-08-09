Caja Rural de Soria impulsa el libro que recoge la historia de Valdelavilla, famoso por la serie El Pueblo

Valdelavilla celebró este sábado una jornada especial con la presentación del libro 'Piedra, luz y encinas', escrito por Isabel Goig Soler y patrocinado por Caja Rural de Soria.

La obra repasa la historia del pueblo desde sus orígenes hasta la actualidad, incluyendo su recuperación como escenario de la serie televisiva El Pueblo.

La jornada comenzó con una misa en la ermita, presidida por la Virgen de la Antigua, y continuó con una procesión en la que participó una Móndida.

Este año, la festividad de Valdelavilla coincidió con la presentación del libro, lo que atrajo a antiguos vecinos, autoridades, representantes de Caja Rural de Soria y visitantes.

El presidente de la Asociación de Antiguos Moradores, Proceso Lasanta, señaló que fue “una jornada de emoción, en este caso doble: una, por la celebración de la festividad de Valdelavilla, y otra, por la presentación del libro Piedra, luz y encinas, que recoge la historia, el pasado, el presente y el futuro del pueblo”.

Isabel Goig afirmó que “este pueblo ya tiene su libro, pero antes del libro tenía historias, y tantas historias como habitantes tuvo. Cuando me propusieron hacer el libro y vine, me enamoré. Aunque todos los pueblos de Tierras Altas parecen iguales, cada uno tiene su historia y su idiosincrasia”.

El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, agradeció la asistencia e hizo un repaso de la evolución del pueblo, resaltando “la constancia y el trabajo colectivo de tantas personas que han contribuido a que este proyecto siga teniendo vida”.

Javier Gracia, director de Empresas Participadas de la entidad, destacó que Valdelavilla “ha sabido adaptarse y reinventarse en cada momento, siendo un pueblo donde la innovación ha sido una de sus señas de identidad”.

El diseñador del libro, Eduardo Ayllón, explicó que se ha buscado “un diseño muy cuidado, moderno y atractivo” para invitar a la lectura y ofrecer una imagen actual a una obra que, aunque recoge el pasado, mira al futuro.

La jornada finalizó con una comida de hermandad en un ambiente de convivencia. Antiguos moradores, autoridades y visitantes coincidieron en que el libro servirá para preservar la memoria de Valdelavilla para las próximas generaciones.