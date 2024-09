“A San Saturio, un cirio”

Tras la “espantá” de la comercial Toriles del Sol S.L., capitaneada por el empresario manchego Eloy Lillo Gascón, que el pasado día 13 de los corrientes presentó su renuncia a rematar y terminar de cumplir -hasta el final- con el contrato firmado con el Ayuntamiento soriano, este se tuvo que poner a trabajar contra reloj.

Para dar solución a la negra papeleta que el de Ciudad Real había dejado a la ciudad de los poetas, la fórmula empleada, como en alguna otra ocasión, fue la de invitar a unas cuantas empresas del sector para que presentaran sus propuestas taurinas, a fin de que las fiestas patronales no se quedaran sin su tradicional Tauromaquia.

A la llamada respondieron tres mercantiles, con cuatro proyectos, ya que una de ellas, Torofusión S.L., se echó adelante con dos propuestas diferentes; una novillada con picadores, de cuatro novillos-toros de una prestigiosa ganadería, para un mano a mano entre Cid de María y Marco Pérez, solicitando una ayuda de 37.000 € más I.V.A.

La otra propuesta consistiría en un Festival Taurino sin picadores, de cuatro erales, también de prestigiosa ganadería, para los matadores de toros Uceda Leal, Morenito de Aranda y el local Rubén Sanz, a los que acompañaría el novillero ya citado Cid de María. La cantidad económica solicitada en esta ocasión fue de 35.000 € más I.V.A.

Otra de las empresas interesadas fue Ignacio Ríos S.L. que planteó una novillada picada, sin especificar el número de reses a lidiar, y apuntando una nómina de posibles intervinientes, a saber:

Fabio Jiménez, El Mene, Aarón Palacio, Cristiano Torres, Javier Zulueta, Alejandro Chicharro, Daniel Medina, Bruno Aloi, Sergio Sánchez, Valentín Hoyos y Emiliano Osornio. Solicitó la cantidad de 40.000 € más I.V.A.

Y la tercera en participar, Tauroemoción S.L., planteó como fórmula para su festejo ofertado la de una novillada sin picadores en versión Clase Práctica, con cuatro añojos adelantados o erales para alumnos de varias escuelas taurinas. Pidió el apoyo económico de 31.500 € más I.V.A. y con entrada gratuita.

Matizar que todas las empresas aludidas, llevaban en sus propuestas la organización y desarrollo de la tradicional suelta de vaquillas, de puertas abiertas, jugándose un total de seis animales.

Reunido el Consejo Sectorial Taurino del Ayuntamiento de Soria, el próximo pasado viernes 20, y vistas las ofertas a valorar, este, tras la ronda consultiva de cada uno de los miembros de las peñas taurinas presentes, concluyó aconsejar, por mayoría absoluta, como más viable la propuesta de Tauroemoción.

Este resultado se vio respaldado por la unanimidad de los miembros políticos integrantes de este órgano de consulta, que presidió, vía telemática, su presidente y alcalde de la Ciudad, Carlos Martínez Mínguez, mientras que en la sala copresidió la concejala delegada de Festejos, Lourdes Andrés.

Como resultado de lo anteriormente descrito, ayer día 13 de septiembre, en rueda de prensa convocada al efecto, a las 11:00 h. a.m., se procedió por parte de la ya mencionada concejala delegada de festejos, Lourdes Andrés, a dar a conocer a los medios de comunicación los pormenores de la programación.

En la mesa le acompañó la gerente de Tauroemoción, Silvia San Vicente, y ambas desgranaron la programación y atendieron las preguntas de los periodistas. Y posaron, a la finalización de la rueda de prensa, flanqueando el roll-up publicitario del cartel de los eventos que se anuncian así:

Sábado, día 5 de octubre, gran suelta de 6 vaquillas, entrada gratuita, y con la novedosa presencia de un “speaker” que animará el cotarro con música.

Domingo, día 6 de octubre, novillada de promoción en clase práctica, entrada gratuita; 4 novillos de la ganadería de Campo Bravo Alcarreño para los alumnos de escuelas taurinas:

En representación de la E.T. Navas del Rey (Comunidad de Madrid), Cristian Restrepo, de Colombia. De la E.T. de Badajoz, Julio Méndez, de Arenas de San Pedro (Ávila); de la E.T. de Huesca, el oscense Asier Abadiano y por la E.T. de Palencia, Alejandro Chávarri, de Perú.

Programación taurina para San Saturio 2024

El porqué de la decisión mayoritariamente abrumadora del Consejo, respaldado por el unánime criterio de la clase política, viene sin duda dado por un intento de resguardar las fiestas patronales, para que sigan con su tradición taurina.

Por encima de otras ofertas, que anunciaban novilleros y matadores de postín eligieron esta, sin duda porque la historia taurina del Patrón, desde hace mucho tiempo, ha venido a menos, poblando los tendidos de aire, con entradas irrisorias, como la de la pasada edición 2023.

O que la novillada picada mixta tan solo consiguió hacer pasar por taquilla a 164 paganinis, y eso que se trataba de un cartel muy atractivo, con Juan Manuel Munera a caballo y los novilleros Tristán Barroso y Jarocho.

Pero, es que el año inmediatamente anterior, un tres de octubre de 2022, la corrida de toros integrado su cartel por el local Rubén Sanz, Sebastián Ritter y Joaquín Galdós, solo alcanzó a interesar y dejarse los cuartos en taquilla a 480 acólitos.

Programación taurina para San Saturio 2024, en Soria

Ya me lo dijo, con todo el respeto del mundo, pero con notable socarronería, allá por 1984, don José Antonio Martínez Uranga “Choperita” q.e.p.d., cuando por San Juan le pregunté que qué iban a poner para San Saturio, me contestó: “A San Saturio, un cirio”